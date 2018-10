Caduta Loredana Berté da Fabio Fazio | come sta ora

lanostratv

(Di lunedì 1 ottobre 2018)Bertè cade damentre canta Domenica 30 settembreBertè è stata ospite dia Che Tempo Che Fa. La cantante ha presentato uno dei due ultimi singoli, ‘Maledetto Luna-Park’, e il nuovo disco di inediti, ‘Libertè’. Mentre stava cantando, la regina dell’estate 2018 èsul palco di Che Tempo Che Fa e ha fatto fatica a rialzarsi, dopo numerosi tentativi falliti aggrappandosi al bassista. Un’operazione molto complicata visto che c’è voluto diverso tempo per rivederla in piedi, mentre la canzone andava avanti in rigoroso playback. Quandoè rientrato in studio ha commentato l’episodio dicendo: “Pensavamo fosse una scena da rockstar”. Il dolore era molto leggibile sulle espressioni facciali dell’artista; la Littizzetto vedendola così provata le ha dato perfino un bacio di ...