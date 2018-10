Cade nelle Grotte di Frasassi | salvata una speleologa marchigiana

Vendite a domicilio - le dieci regole per non Cadere nelle trappole : Un volume di affari di circa 2,9 miliardi di euro , in crescita del 2,5% rispetto allo scorso anno: è il mercato del Direct Selling. Ma quello delle Vendite a domicilio è un mondo non privo di rischi: le truffe sono in agguato e c'è pericolo di rimetterci. Ma, come in tante altre cose, se si conoscono le regole e dove si possono annidare i problemi, la vendita a domicilio ...