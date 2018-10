Cade durante escursione sulla Mainarde | morto giovane molisano

Loredana Bertè Cade durante l'esibizione a Che tempo che fa : La trasgressiva cantante rock italiana, ospite da Fazio, ha fatto un capitombolo durante l'interpretazione del nuovo singolo "Maledetto Lunapark".

Loredana Bertè Cade durante l’esibizione a Che Tempo Che Fa : Che Tempo che Fa Incidente in diretta negli studi di Che Tempo che Fa: Loredana Bertè, ospite musicale della serata, è caduta durante la sua esibizione, facendosi male ad una gamba. Indistruttibile, la cantante si è rialzata -seppur a fatica- e ha chiesto di ripetere la performance, nonostante il dolore evidente. Che Tempo che Fa: Loredana Bertè si fa male in diretta Si era concluso da poco lo spazio dedicato a Luciana Littizzetto e alla sua ...

Paura a X Factor - il concorrente Cade dal palcoscenico durante l'esibizione : Attimi di panico durante l'ultima puntata della versione britannica di X Factor. Tommy Ludford, un concorrente in gara, dopo aver conquistato il pubblico e la giuria con la sua musica, non si è ...

Cade e batte la testa durante escursione : muore 36enne : Cade e batte la testa mentre sale verso la Croce di monte Marrone che sovrasta Rocchetta a Volturno (Isernia). E’ morto così un 36enne durante un’escursione con amici sulla catena delle Mainarde. Sono stati i suoi compagni ad allertare il 118. La zona impervia, a circa 1800 metri di quota, ha impedito alle ambulanze di raggiungere il luogo dell’incidente, è stato quindi necessario l’invio di un elicottero del 118, partito ...

X Factor UK - concorrente Cade dal palco durante una performance (video) : Esattamente come nella versione Italiana, anche nel Regno Unito X Factor, giunto alla sua quindicesima edizione, è entrata nella fase dei bootcamp (in UK è rinominata Six-chair challenge).Nel corso della puntata andata in onda ieri sera su ITV si sono vissuti attimi di panico a causa di un incidente che ha coinvolto un concorrente impegnato nella sua performance. Si chiama Tommy Ludford, ha 20 anni e per convincere i 4 giudici Simon Cowell, ...

Cade nel vuoto durante la scalata : Antonella muore a 34 anni : La tragedia è avvenuta nella provincia di Nuoro, in Sardegna. Un compagno di cordata ha dato subito l'allarme, ma all'arrivo...

Spavento durante la partita di padel - Navarro Cade e frantuma un vetro : Moneti di paura per Paquito Navarro, giocatore di padel, durante la semifinale dell'Oerias Valley padel Master di Lisbona. Il campione spagnolo in coppia con Juan Martin Diaz durante uno scambio è ...

India - dramma durante il pellegrinaggio : bus Cade nel burrone - 45 morti tra cui 7 bimbi : La tragedia sulla strada del ritorno da un pellegrinaggio religioso in un tempio Indiano nello stato di Telangana. Il mezzo è uscito di strada all'imboccatura di un ponte, dopo una curva, ed è precipitato in una gola sottostante.Continua a leggere

Cade durante l'escursione e precipita per centinaia di metri - Matteo morto a 28 anni : Un alpinista di 28 anni è morto oggi dopo una caduta sul Cervino. Matteo Pes, di Arezzo, è caduto per alcune centinaia di metri a 3.700 metri di quota, nel passaggio dell'Enjambée a valle della ...

Turista Cade in acqua durante la crociera : notte da incubo in mare aperto : Una notte aggrappata alla vita: un Turista britannica caduta in mare da una nave da crociera in navigazione verso Venezia è...

