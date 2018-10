Caccia | ucciso un 19enne - Vi sembra un cinghiale?

Imperia - 18enne nei boschi ucciso dalla fucilata di un Cacciatore : Roma, 30 set., askanews, - Tragedia ad Apricale, nell'entroterra di Ventimiglia, provincia di Imperia: un 18enne, mentre stava passeggiando nei boschi, è stato ucciso dalla fucilata di un cacciatore, ...

Ragazzo ucciso da Cacciatore - Wwf : “La Liguria sospenda la Caccia” : “Pochi giorni di apertura della caccia e già dobbiamo fare i conti con un episodio gravissimo, che dimostra ancora una volta l’imprudenza e imperizia di troppi cacciatori, che sparano prima di aver “messo a fuoco” con certezza l’obiettivo”. E’ quanto si legge in un comunicato del Wwf, che definisce la caccia “un ‘gioco’ anacronistico e inaccettabile che fa danni alla fauna, già ...

Imperia - Nathan Labolani ucciso da un Cacciatore : il ragazzo di 19 anni scambiato per un cinghiale : Un cacciatore lo ha scambiato per un cinghiale e gli ha sparato: così è morto Nathan Labolani, un ragazzo di 19 anni di Ventimiglia. Fatale una fucilata all'addome. La dinamica...

Ragazzo ucciso da fucilata Cacciatore : 12.19 Un Ragazzo di 19 anni è stato ucciso con un colpo all'addome sparato da un cacciatore durante una battuta di caccia al cinghiale,ad Apricale (Imperia). Probabilmente il cacciatore lo ha scambiato per una preda e ha sparato ferendolo al braccio e all'addome. Subito allertati i soccorsi, ma per il 19enne non c'è stato nulla da fare.Non è ancora chiaro se il Ragazzo, che non era un cacciatore,fosse lì come spettatore o se fosse ...

