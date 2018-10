Buoni spesa in cambio di plastica | carta e vetro | raccolta una tonnellata di rifiuti

palermotoday

: @dr40653 A parte il fatto che, se non si muore di fame con 500, in teoria con 1500 si può anche risparmiare e non è… - ielli7 : @dr40653 A parte il fatto che, se non si muore di fame con 500, in teoria con 1500 si può anche risparmiare e non è… - peterkama : il reddito di cittadinanza andrà direttamente sul conto ma sara' vincolato alla spesa.. in pratica ti danno dei buoni acquisto - MaxLandra : RT @elenabulla1: una bugia grande una casa la signora che dice di essere in buoni rapporti con la sindaca @c_appendino dovrebbe sapere,che… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) In molti ieri ci hanno segnalato diverse criticità sulladifferenziata, serve la volontà politica per risolvere i problemi e farla funzionare. Non si può perdere ancora altro tempo prezioso, ...