BTp - Tesoro a caccia di compratori per finanziare la «manovra del popolo» : L’anno prossimo il Tesoro rischia di aumentare parecchio, e nel caso peggiore per decine di miliardi, l’importo delle emissioni lorde rispetto ai 390 miliardi attesi quest’anno, per via di più deficit-fabbisogno e più titoli in scadenza. E lunedì la Bce dimezza da 30 a 15 miliardi gli acquisti mensili di titoli di Stato nell’ambito del Qe che finirà a dicembre...

Tesoro - il 27 settembre in asta BTp e Ccteu : Giovedì prossimo, 27 settembre , andranno in asta 3,75-5,25 miliardi di euro complessivi nelle riaperture dei BTP a 5 e 10 anni e nel Ccteu settembre 2025. Lo annuncia il Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF, spiegando che si tratta di: 1,5-2 miliardi nella terza tranche del BTP a 5 anni, scadenza ottobre 2023,, cedola 2,45%; 1,5-2 miliardi nella quinta tranche del BTP a a 10 ...

BTp - il Tesoro fa il pieno sull'asta dei BTp : tassi in aumento - decennale al 3 - 25% : I titoli di Stato italiani non spaventano gli investitori. Lo dimostra l'asta odierna dei Btp a 10 e a 5 anni che ha visto rendimenti in salita, ma anche una forte domanda. Nel dettaglio sono stati ...

Titoli di Stato - Tesoro fa il pieno sull'asta dei BTp : Teleborsa, - I Titoli di Stato italiani non spaventano gli investitori. Lo dimostra l'asta odierna dei BTP a 10 e a 5 anni che non solo ha visto rendimenti in salita, ma una forte domanda. Nel ...

Titoli di Stato - Tesoro fa il pieno sull'asta dei BTp : I Titoli di Stato italiani non spaventano gli investitori. Lo dimostra l'asta odierna dei BTP a 10 e a 5 anni che non solo ha visto rendimenti in salita, ma una forte domanda. Nel dettaglio sono stati ...

Tesoro colloca BTp a 10 anni - tassi sui massimi da marzo 2014 : Milano, 30 ago., askanews, - Rendimenti sui massimi da fine marzo 2014 per l'asta di Btp a 10 anni del Tesoro. Nel dettaglio sono stati piazzati tutti i 2,25 miliardi di euro di Btp al 2028 offerti a ...

Tesoro colloca BTp a 10 anni - tassi sui massimi da marzo 2014 : Milano, 30 ago., askanews, - Rendimenti sui massimi da fine marzo 2014 per l'asta di Btp a 10 anni del Tesoro. Nel dettaglio sono stati piazzati tutti i 2,25 miliardi di euro di Btp al 2028 offerti a ...

Piazza Affari peggiore d’Europa. BTp risalgono dopo asta Tesoro : Incerte per le principali Borse europee che sfruttano solo parzialmente i benefici dell'accordo commerciale Usa-Messico, intesa già capace ieri di portare a nuovi record gli indici americani S&P500 e Nasdaq. Acquisti sul settore auto ma non bastano a spingere la borsa milanese: ancora pressione sui titoli di Stato che migliorano però dopo l'asta di Ctz. Euro/dollaro a 1,17...

Mercati - spread in altalena tra vendite dal Giappone e calmiere del Tesoro. “Ma per i BTp la resa dei conti sarà a settembre” : Cosa sta succedendo ai titoli di Stato italiani? Scossoni fisiologi in un periodo con scambi ridotti come quello estivo o avvisaglie di tempesta? Alcuni fatti degli ultimi giorni inducono a porsi qualche interrogativo. Il differenziale di rendimento tra titoli decennali italiani e tedeschi, il famigerato spread, è ormai stabilmente 100 punti sopra i valori pre-elezioni. A differenza di quanto accaduto a Spagna o Portogallo, dove l’aumento di ...

BTp - il Tesoro colloca 6 miliardi. I rendimenti tornano a salire : Il dato finanziario più forte dell’asta di ieri - con cui il Tesoro ha collocato complessivamente 7,5 miliardi fra BTp a 5 e 10 anni e CcTeu - è il rialzo dei tassi sulla parte lunga della curva. Il BTp decennale è stato venduto al 2,87%, 10 punti base in più rispetto alla precedente analoga emissione. Il rendimento netto si attesta al 2,509%....

Tesoro colloca 6 mld BTp - lieve aumento tassi sul decennale : Roma, 30 lug., askanews, - Livelli di domanda sempre superiori all'offerta ma con alcuni aumenti sui rendimenti all'utima asta di Btp. Su titoli a 5 anni, di cui il Tesoro ha collocato 2 miliardi di ...