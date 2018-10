Brusca frenata per Piazza Affari con spread a 275 Rientro anticipato di Tria a Roma

Def - discesa per l'euro e Brusca frenata per i titoli bancari : Riteniamo che Tria abbia ceduto alle pressioni dei partiti della coalizione orientati ad una politica fiscale più flessibile, volta a stimolare la crescita. Lo spread tra Bund/BTP a 10 anni è salito ...

Istat - disoccupazione al minimo dal 2012. Brusca frenata della produzione industriale : Occupazione torna ai livelli pre-crisi. Ma crescono soprattutto i contratti a termine, calo degli indeterminati. A luglio produzione in calo dell'1,8% rispetto a giugno: prima contrazione dal 2016

Brusca frenata della produzione industriale - in calo dell'1 - 3% a luglio Ma a giugno record di occupati : La produzione industriale a luglio cala dell'1,8% rispetto a giugno e perde l'1,3% rispetto a un anno prima, comunica l'Istat, precisando che, in termini annui, la variazione dell'indice corretto per ...