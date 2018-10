Brindisi | malato di Sla muore il giorno dopo l' assegnazione dell' alloggio popolare

Blastingnews

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Una tristissima storia VIDEO arriva da. Antonio Monaco, un uomo di 51 anni, originario del posto, è morto ieri pomeriggio all'ospedale Ninetto Melli di San Pietro Vernotico, paese a sud di. Da anni l'uomo eradi Sla e lottava per riottenere unche gli spettava, lo stesso appartamento era stato infatti occupato da abusivi.diversi mesi, da qualche tempo la situazione si era sbloccata. L'Amministrazione Comunale,un appelloo stesso Antonio, che chiedeva di farlo morire in maniera dignitosa ovvero sotto il tetto di una vera casa, aveva dato avvio alle procedure di sgomberoa casa dagli abusivi. Purtroppo ieri l'uomo è spirato, proprio mentre poche ore prima alla famiglia era arrivata la lieta notizia. Antonio non lo ha neanche visto. Viveva in un un'aula di una scuola elementare ...