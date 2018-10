: Borse europee incerte, Milano a -0,53% - TelevideoRai101 : Borse europee incerte, Milano a -0,53% - riv_fra : RT @FinanciaLounge: Chiusura negativa per #PiazzaAffari nel giorno dopo la presentazione del DEF, che scivola a -3,72%. In calo anche le al… - Andyesti : @Cortez1958 @mafaldina61 @federicofubini @AlessiaMorani Per non parlare del tonfo delle principali borse europee verificatosi venerdì -

Apertura contrastata per le, dopo l'accordo Usa-Canada per rinnovare il Nafta. A Piazza Affari, l'Ftse Mib ha aperto a -0,53% per poi girare in positivo con +0,3% a 20.811 punti. Il margine tra Btp e Bund tedesco ha aperto in rialzo a 272 punti in avvio, per poi salire ancora a quota 274. rendimento al 3,2%. Londra -0,46%, Parigi -0,04% e Francoforte +0,21%. Euro a 1,1585 dollari e 132,03 in apertura dei mercati valutari del Vecchio Continente.(Di lunedì 1 ottobre 2018)