Borsa | spread in lieve calo | Piazza Affari vira in positivo

Tornano gli Acquisti a Piazza Affari. Archiviato il venerdì nero post Documento di economia e finanza e sfondamento dell'obiettivo di deficit, è di nuovo calma a Piazza Affari che, subito dopo un avvio in rosso, recupera

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo dopo essere arrivato a sfondare i 280 punti lo scorso fine settimana. L'indice Ftse Mib cambia segno e passa a +0,34% dopo il tonfo di venerdì scorso

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 settembre : Manovra – Non rispetterà i paletti del Fiscal Compact - crolla la Borsa - sale lo spread : LA giornata Guerra al Fiscal Compact: il governo sfida Bruxelles Al lavoro sulle stime – Anche con un deficit al 2,4% il debito puo stabilizzarsi o scendere Il Tesoro studia come evitare la bocciatura. Savona: “Sarà battaglia con la Commissione” di Carlo Di Foggia Forza spread di Marco Travaglio Leggete qua: “Noi pensiamo che l’Italia debba porre il veto all’introduzione del Fiscal Compact nei trattati e stabilire un percorso a ...

Manovra - lo spread a quota 280 poi cala. Borsa brucia 25 miliardi Piazza Affari cede il 3 - 7% : la mappa Salvini : Ue ci boccia? Tireremo avanti : Piazza Affari arriva a perdere il 4,6%, poi chiude al 3,7% dopo l’intesa M5S-Lega sul deficit al 2,4% per i prossimi 3 anni. Titoli bancari a picco

Nota al Def - spread Btp-Bund si allarga a 269 punti e banche a picco in Borsa. Garavaglia : “Bocciatura Ue è scontata” : Mercati nella bufera all’indomani dell’approvazione in consiglio dei ministri della Nota di aggiornamento al Def, base della manovra da presentare entro il 20 ottobre, in cui il governo ha indicato che il rapporto deficit/pil il prossimo anno salirà al 2,4% per rimanere su quel livello fino al 2021. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund, termometro del “rischio Italia” percepito dagli investitori, dopo i primi ...

Borsa Milano affonda : -3 - 72%. Spread 269 : 18.03 Borsa Milano affonda:-3,72%. Spread 269 Chiusura pesante per la Borsa di Milano, all'indomani del via libera del CdM alla Nota di aggiornamento al Def che prevede un deficit/Pil al 2,4%.L'indice Ftse Mib, che era arrivato a cedere il 4,6%, perde a fine seduta il 3,72% a 20.711 punti. All Share a -3,51%. Bruciati oltre 22 mld. A picco le banche. Lo Spread Btp-Bund, dopo un massimo a quota 280,ripiega a 269punti base, comunque in forte ...

