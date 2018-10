Borsa : Milano avanza ancora - +1 - 5% - : ANSA, - Milano, 1 OTT - La Borsa di Milano avanza ancora il Ftse Mib che guadagna l'1,5% a 21.023 punti. Piazza Affari pare aver archiviato il tonfo di venerdì scorso dopo l'approvazione della nota di ...

Borsa - Milano in ripresa ma lo spread continua a salire : oggi Tria atteso all’Eurogruppo : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi arriva a toccare quota 288 punti base dopo il venerdì nero, però poi si assesta a 270, circa 30 punti sopra rispetto a giovedì. oggi il ministro dell'Economia Giovanni Tria vola a Lussemburgo per incontrare l'Eurogruppo, dove dovrà spiegare perché è stata superata la soglia del 2% del deficit.continua a leggere

Borsa : Milano in rialzo con Europa : ANSA, - Milano, 1 OTT - Piazza Affari , +1%, prosegue in stabile rialzo, dopo il tonfo di venerdì scorso con l'approvazione della nota di aggiornamento del Def. La Borsa di Milano procede in ...

Borsa Milano recupera - Ftse Mib a +1% : 11.16 I mercati sembrano archiviare le tensioni dello scorso venerdì, dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def, e Piazza Affari avanza con l'Ftse Mib che segna +1%, spinto dai petroliferi e dai bancari. Positive anche le altre piazze europee. Il margine tra Btp e Bund tedesco è in lieve calo, a 270 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,19%.

In Borsa si compra. Spread stabile Milano è la migliore d'Europa : Tornano gli acquisti a Piazza Affari. Archiviato il venerdì nero post Documento di economia e finanza e sfondamento dell'obiettivo di deficit, è di nuovo calma a Piazza Affari che, subito dopo un avvio in rosso, recupera Segui su affaritaliani.it

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 53% - : ANSA, - Milano, 1 OTT - Avvio in negativo per Piazza Affari dopo il tonfo di venerdì scorso. Il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,53% a 20.602 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 53% - : ANSA, - Milano, 1 OTT - Avvio in negativo per Piazza Affari dopo il tonfo di venerdì scorso. Il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,53% a 20.602 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 53% - : ANSA, - Milano, 1 OTT - Avvio in negativo per Piazza Affari dopo il tonfo di venerdì scorso. Il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,53% a 20.602 punti. 1 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Borsa : Milano brucia 22 miliardi sulla scia della manovra governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa - Milano perde il 3 - 72%. Piazza Affari giù con le banche. Spred a 267 punti : Costa cara al listino milanese la reazione del mercato al via libera dell'esecutivo alla nota all'aggiornamento del Def che prevede per i prossimi tre anni un rapporto deficit pil al 2,4%. A Piazza ...

Borsa : Milano chiude a -3 - 72% : ANSA, - Milano, 28 SET - Piazza Affari chiude in profondo rosso. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 3,72% a 20.711 punti. E la eazione del mercato al via libera dell'esecutivo alla nota all'...

Borsa - Milano in caduta libera perde il 3 - 72%. Piazza Affari giù con le banche. Spred a 267 punti : Per Piazza Affari è un venerdì nero quello che segue l’approvazione della nota di aggiornamento del Def da parte del governo. A Milano il Ftse Mib ha ceduto il 3,72% a 20.711,70 punti, dopo aver toccato perdite oltre il 4,5%. Violente vendite hanno riguardato tutti gli asset italiani. Già da inizio giornata sono fioccati gli ordini di vendita sui B...

Borsa Milano affonda : -3 - 72%. Spread 269 : 18.03 Borsa Milano affonda:-3,72%. Spread 269 Chiusura pesante per la Borsa di Milano, all'indomani del via libera del CdM alla Nota di aggiornamento al Def che prevede un deficit/Pil al 2,4%.L'indice Ftse Mib, che era arrivato a cedere il 4,6%, perde a fine seduta il 3,72% a 20.711 punti. All Share a -3,51%. Bruciati oltre 22 mld. A picco le banche. Lo Spread Btp-Bund, dopo un massimo a quota 280,ripiega a 269punti base, comunque in forte ...

Borsa - Milano in caduta libera perde oltre il 3 - 72%. Piazza Affari giù con le banche. Spred a 267 punti : Le Borse europee proseguono in rosso dopo l’apertura negativa di Wall Street mentre Milano si conferma in caduta libera come reazione alla manovra economica del governo Lega-Cinque Stelle. L’indice Ftse Mib, arrivato a perdere oltre il 4,6%, lima in chiusura - 3,72% a 20.711 punti. ...