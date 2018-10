BORSA ITALIANA OGGI Astaldi a -28 | 7% | Tenaris a +4% 1 ottobre 2018

BORSA ITALIANA tenta recupero - petroliferi e FCA in evidenza. FTSE MIB +0 - 88% : I rendimenti dei BTP sono in leggero calo: gli investitori sembrano intenzionati a concedere una tregua* dopo le dichiarazioni del fine settimana del ministro dell'Economia Tria, prevede una crescita ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (1 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rimbalzo dopo il brusco calo di venerdì. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 03:09:00 GMT)

BORSA ITALIANA - in forte rialzo il controvalore degli scambi del 28/09/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,94 miliardi di euro, con un incremento del 75,19%, rispetto ai ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -3 - 72% - Intesa Sanpaolo a -8 - 44% (28 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Sicuramente a Piazza Affari gli occhi OGGI saranno puntati sul Def. Attesi anche diversi dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:39:00 GMT)

BORSA ITALIANA in forte calo con BTP e bancari : su NaDef passa linea Di Maio/Salvini. FTSE MIB -2 - 43% : *Non è quindi passata la linea del rigore del ministro dell'economia Giovanni Tria, voleva l'1,6%, e nemmeno un'ipotesi di mediazione al 2% circa: Di Maio e Salvini hanno quindi vinto la partita, ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 62% - Ubi Banca a -2 - 09% (27 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari, dopo le decisioni della Fed, attende il Pil dagli Usa. Attesi anche altri dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:39:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 1% - Telecom Italia -2 - 01% (26 settembre 2018) : BORSA ItaliaNA news. OGGI Piazza Affari vive in attesa della decisione della Fed. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 17:39:00 GMT)

