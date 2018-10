Borsa e spread a 283 Piazza Affari chiude a -0 | 49% | mercati preoccupati da rientro

Borsa in calo - - 0 - 49% - - spread oltre quota 280 : Il rendimento dei titoli pubblici a dieci anni del 3,29%. Segnali negativi anche da Piazza Affari, sotto pressione i bancari -

Spread sopra quota 280 - Borsa in calo : Lo Spread tra Btp e Bund riprende la corsa e sale a 280 punti base da 267 di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è a 3,27%. Piazza Affari gira in negativo con...

Manovra : l’Italia supera il primo“test”! Spread in calo - e Borsa migliore in Europa : Manovra: l’Italia supera il primo“test”! Spread in calo, e Borsa migliore in Europa Un rialzo a 272 punti e poi una retromarcia a 261 per lo Spread tra Bund tedeschi e Btp italiani. Un calo in apertura e poi un rimbalzo fino al più 1 per cento a Piazza Affari. Se alla riapertura dei mercati qualcuno si aspettava una bufera, di sicuro non è questo il giorno. Il mondo finanziario internazionale, dopo il nervosismo di venerdì, sembra come minimo in ...

Disoccupazione al 9 - 7% : al minimo rispetto al 2012 - occupati +1 - 4% Borsa - Milano riparte ma sale lo spread : Quasi mezzo milione di disoccupati in meno rispetto al 2017. L’occupazione è al 59%, salgono sia i contratti a termine che quelli indeterminati. Ma aumentano di 50mila unità gli inattivi tra i 15 e 64 anni

