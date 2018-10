Borghi ad Affari | Compro Btp L' Italia ha buoni fondamentali

affaritaliani

: Mercati, #Borghi ad Affari: 'Compro Btp. L'Italia ha dei buoni fondamentali' #1ottobre - Affaritaliani : Mercati, #Borghi ad Affari: 'Compro Btp. L'Italia ha dei buoni fondamentali' #1ottobre - deeplyfree3 : RT @MMHemlock: @PatriziaRametta @lucabattanta @borghi_claudio @pbecchi @Rinaldi_euro @valy_s @Luca_Fantuzzi @castrucci1 @SoniaGrotto @Gonne… - MMHemlock : RT @MMHemlock: @PatriziaRametta @lucabattanta @borghi_claudio @pbecchi @Rinaldi_euro @valy_s @Luca_Fantuzzi @castrucci1 @SoniaGrotto @Gonne… -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) "Nel caminetto di Borsa stanno si stanno ricomponendo i miliardi bruciati in precedenza. Il calo di venerdì? Normale contrattazione azionaria in cui i prezzi salgono e scendono e il livello di spread non è giustificato daiattuali del Paese". ClaudioAquilini, senatore della Lega e presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama commenta contaliani.it la seduta odierna dei mercati finanziari, in cui Piazzarimbalza tonica dopo il venerdì nero, diventando la Borsa migliore d'Europa e il differenziale Btp-Bund viaggia in maniera distesa in area 270, in linea con i valori di fine settimana scorsa. Tanto cheannuncia: "Ho deciso di comprare Btp". E la Bce... Segui sutaliani.it