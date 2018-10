Bologna | riapre raccordo A1-A14 dopo l' esplosione del 6 agosto

Incendio tangenziale Bologna - riapre il raccordo sull’A14 : lavori completati in 53 giorni (in anticipo sulle previsioni) : A meno di due mesi dall’esplosione del 6 agosto scorso, è stato completamente riaperto il raccordo autostradale della A14 di Bologna. In estate, l’Incendio e poi lo scoppio di un’autocisterna avevano causato il crollo dei due cavalcavia che correvano sopra il quartiere di Borgo Panigale. A 53 giorni da quella tragedia – che ha fatto due morti e 145 feriti – e in anticipo sulle previsioni (la riapertura era fissata per metà ...