ilfattoquotidiano

: Bologna, prosciolti 22 “anarco-ambientalisti”. Erano accusati di quattro attentati - fattoquotidiano : Bologna, prosciolti 22 “anarco-ambientalisti”. Erano accusati di quattro attentati - Cascavel47 : Bologna, prosciolti 22 “anarco-ambientalisti”. Erano accusati di quattro attentati -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Ventidue sentenze di non luogo a procedere sono state pronunciate dal Gup del Tribunale di, Alberto Ziroldi, nei confronti di altrettanti imputati di associazione per delinquere. Il gruppo, definito di natura “anarco-ambientalista“, era accusato di aver commessotra il 2010 e il 2011: uno incendiario al Roadhouse Grill di, un altro con un ordigno rudimentale presso gli uffici di Ibm Italia, l’incendio di una sede distaccata del dipartimento universitario di Scienze degli alimenti e il posizionamento di altri ordigni rudimentali di fronte agli uffici dell’Eni. Nel corso delle indagini, durate oltre cinque anni,state fatte diverse perquisizioni in cuistati ritrovati petardi, acceleranti per incendi, maschere antigas e documenti su Eni, Ibm e McDonald’s. Nel luglio dello scorso anno le richieste di rinvio a giudizio: ...