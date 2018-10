Blocco auto diesel al Nord | giorni e orari regione per regione

Smog - da domani il Blocco dei diesel Euro 3 al Nord : coinvolte 1 - 1 milioni di auto - ecco chi può circolare (e dove) : Ormai manca poco: da lunedì 1 ottobre scatteranno le misure anti-Smog previste dal “Nuovo accordo per la qualità dell’aria nel bacino padano”, frutto dell’accordo tra il Ministero dell’Ambiente e le regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Si tratta di un pacchetto che prevede limitazioni alla circolazione per le auto con motorizzazioni benzina e diesel più vecchie, dunque più inquinanti: il ...

HMD autorizza lo sBlocco del bootloader di Nokia 8 : Buone notizie per i possessori del Nokia 8 che amano il mondo del modding: HMD Global ha deciso che sarà loro possibile sbloccare il bootloader L'articolo HMD autorizza lo sblocco del bootloader di Nokia 8 proviene da TuttoAndroid.

Ghera-Colosimo : Zingaretti spieghi sBlocco inter autostrada Roma-Latina : Roma – “In una Regione dove tutto e’ fermo, governata da un presidente in giro per l’Italia a fare campagna elettorale per il suo Pd anziche’ occuparsi del territorio laziale, anche la bocciatura del Consiglio di Stato che ha annullato l’aggiudicazione della gara fatta dalla Giunta Zingaretti per la realizzazione dell’autostrada Roma-Latina pesa come un macigno”. “Sono decenni che i cittadini ...

Blocco di cemento cade su auto - dal viadotto dell'asse attrezzato - paura per l'uomo alla guida : Pescara - Un masso di cemento è caduto sul parabrezza di un furgone Fiat Fiorino, intorno alle 10, lungo il tratto dell'asse attrezzato che collega Chieti a Pescara, nel viadotto che immette sulla circonvallazione in direzione Montesilvano (Pescara). A renderlo noto, con un post su Fb, è stato l'uomo che si trovava alla guida del mezzo. "C'era molta fila, dovuta ai lavori in corso in quel punto - ha riferito ...

Blocco di cemento cade su auto - dal viadotto dell'asse attrezzato - paura per l'uomo alla guida : Pescara - Un masso di cemento è caduto sul parabrezza di un furgone Fiat Fiorino, intorno alle 10, lungo il tratto dell'asse attrezzato che collega Chieti a Pescara, nel viadotto che immette sulla circonvallazione in direzione Montesilvano (Pescara). A renderlo noto, con un post su Fb, è stato l'uomo che si trovava alla guida del mezzo. "C'era molta fila, dovuta ai lavori in corso in quel punto - ha riferito ...

Blocco di cemento si stacca dal ponte dell'asse attrezzato : spaccato il parabrezza di un'auto : Un masso di cemento è caduto sul parabrezza di un furgone Fiat Fiorino, questa mattina intorno alle 10 lungo il tratto dell'asse attrezzato che collega Chieti a Pescara, nel viadotto che immette sulla ...

Crollo Genova - dossier ponte Morandi : “paura Blocco traffico”/ Autostrade “valutazione tecnica no compito CdA” : Genova: il video del momento in cui crolla il ponte Morandi. Ultime notizie: passa il camion della Basko poi il blackout e il caos. Spunta dossier Autostrade, "viadotto non era urgente"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:06:00 GMT)