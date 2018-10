Blackkklansma | di Spike Lee Razzismo ieri e oggi

Blackkklansma n/ La denuncia di Spike Lee sul passato di odio pronto a tornare : Il film di Spike Lee è il grido di denuncia di un passato che ritorna. Ora, come allora, in America, la vita può essere molto diversa se si nasce bianco o nero. ROBERTO BERNOCCHI(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 06:11:00 GMT)AMARSI UN PO'/ La "favoletta" sull'amore impossibile targata Vanzina, di B. ZampettiUNA STORIA SENZA NOME/ L'indagine di Andò su cinema e verità che traccia un solco, di C.M. Balsamo

Blackkklansman - una clip esclusiva del nuovo film di Spike Lee : Un poliziotto afroamericano che si infiltra nel Ku Klux Klan fino ad arrivare in cima alla piramide che guida l’odio razziale per mandare all’aria i piani del gruppo. Uno scenario inverosimile, tratto in realtà da una sorprendente storia vera, che prende forma tra molti colpi di scena negli Stati Uniti degli anni Settanta, un paese stretto nella morsa di profondi sconvolgimenti sociali e serrate battaglie per i diritti civili. L’incrocio tra le ...