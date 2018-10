Bimbo con autismo | nessuno va alla festa di compleanno

Allattamento al seno / Unicef e Oms consigliano di farlo per i primi 6 mesi di vita del Bimbo : L'Unicef e l'Oms redigono dei consigli in merito all'Allattamento al seno, per la salute del bambino è consigliabile farlo fino ai sei mesi di vita. La campagna Mondiale del Sam.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:38:00 GMT)

Parigi - Bimbo salvato da migrante-spiderman : il padre è stato condannato : Aveva fatto il giro del mondo la notizia di un cittadino del Mali, Mamoudou Gassama, che a Parigi lo scorso maggio aveva salvato un bambino di appena quattro anni che stava per cadere da un palazzo arrampicandosi coraggiosamente fino al quarto piano. Ora arriva la conferma della condanna per negligenza del padre del bambino, costretto a scontare in carcere ben tre mesi, con tanto di corso per migliorare il suo essere genitore. La vicenda del ...

Il padre lo investe con il pick up - morto un Bimbo di tre anni nell'Astigiano : Un bambino di tre anni è stato investito e ucciso dal pick up del padre. È successo questa mattina a Viarigi, nell'Astigiano. L'incidente è avvenuto nel cortile della casa di famiglia, dove il piccolo stava giocando.Il padre, sui 40 anni, non l'ha visto e lo ha investito. Inutili i tentativi di rianimazione del 118, intervenuti con l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Asti.

Costanza Caracciolo a Verissimo : in dolce attesa di un Bimbo con Bobo Vieri - è tornata a parlare del dramma di una precedente gravidanza… : A Verissimo, Costanza Caracciolo – in dolce attesa di un bimbo con Bobo Vieri – è tornata a parlare L'articolo Costanza Caracciolo a Verissimo: in dolce attesa di un bimbo con Bobo Vieri, è tornata a parlare del dramma di una precedente gravidanza… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

"Lo ha accoltellato sulla schiena mentre gattonava" : il racconto della madre del Bimbo di un anno ucciso dal padre : Avrebbe tentato di gettarsi da una delle passerelle del tribunale di Firenze, Niccolò Patriarchi il 34enne arrestato a Scaperia , Firenze, dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il figlio di un ...

Bimbo di 10 anni cade e muore travolto dallo scuolabus : morto. Era con la mamma - lei si sente male : Incidente terribile stamani a a San Martino di Lupari , comune in provincia di Padova. Un bambino, di 10 anni, secondo una prima ricostruzione, è caduto dalla bici in mezzo alla strada dove in quel ...

Rebibbia - è morto anche il secondo Bimbo gettato dalle scale dalla madre detenuta : 'Attualmente quel mondo vive in condizioni gravi perché ci sono tanti interventi da fare e io mi sono impegnato', ha aggiunto. 'Ogni mattina, quando vado al ministero, penso ai detenuti che vivono in ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : morto il secondo Bimbo gettato dalla madre a Rebibbia (20 settembre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Champions, Ronaldo espulso ma la Juve vince a Valencia. Roma ko a Madrid. morto anche il secondo bimbo della detenuta di Rebibbia (20 settembre 2018)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Roma - figli lanciati dalle scale a Rebibbia : secondo Bimbo clinicamente morto. Sospesi vertici del carcere e vicecapo polizia : Non solo Faith morta sul colpo, sbattuta per le scale di Rebibbia a sei mesi. Non ce l?ha fatta nemmeno il fratellino di 19 mesi. È stato considerato clinicamente morto. E al Bambino...

Autista 77enne confonde freno con acceleratore - bus uccide Bimbo di 7 anni e una donna : L'uomo, con un carriera di 45 anni alle spalle, era stato messo in pensione ma poi richiamato come Autista di riserva e continuava a guidare grossi bus. Non subirà alcuna condanna perché subito dopo l'accaduto una perizia medica ha stabilito che in realtà soffriva di demenza senile.Continua a leggere

Lancia i figli dalle scale a Rebibbia : secondo Bimbo clinicamente morto Sospesi vertici del carcere : di Adelaide Pierucci Non solo Faith morta sul colpo, sbattuta per le scale di Rebibbia a sei mesi. Non ce l'ha fatta nemmeno il fratellino di 19 mesi. È stato considerato clinicamente morto . E al ...

Bambino Gesù : Bimbo precipitato in condizioni critiche : Roma – “Alle ore 13.00 di oggi e’ giunto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ un bimbo con grave trauma da precipitazione. Le condizioni sono particolarmente critiche con danno cerebrale severo. Il Bambino e’ sottoposto attualmente a supporto rianimatorio avanzato e in ventilazione meccanica. In programma un intervento neurochirurgico. Il paziente e’ in prognosi riservata”. ...