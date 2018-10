Bergamo Scienza | XVI edizione

Lo scrittore Ian McEwan e il neuroscienziato Ray Dolan aprono la XVI edizione di BergamoScienza : Qualche lettore di Ian McEwan ricorderà il neurochirurgo protagonista del romanzo Sabato. Lo scrittore britannico durante la stesura probabilmente si consigliò anche con l’amico e neuroscienziato Ray Dolan, docente di neuropsichiatria all’University College of London. I due condividono, oltre all’amore per le escursioni in montagna, dalle Dolomiti all’Hymalaya, anche una grande passione per la scienza: Ian McEwan ha una mirabile capacità di ...