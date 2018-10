Benji & Fede | in “Siamo Solo Noise Limited Edition” ci saranno anche delle canzoni

Benji & FEDE/ Video - sul palco con il singolo “Moscow Mule” dopo il Disco di platino (Wind Summer Festival) : BENJI & FEDE saranno tra i protagonisti nella gran serata finale dei Wind Summer Festival, in onda stasera su Canale 5. Ottimo il successo di Moscow mule(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:07:00 GMT)

X Factor 12 - saranno Benji & Fede a condurre il Daily : Con la conferenza stampa di stamattina prende ufficialmente il via la grande macchina di X Factor 12. In attesa che vengano sciolti i nodi riguardo la presenza o meno di Asia Argento, la prima novità riguarda i conduttori della striscia quotidiana: saranno Benji & Fede, come annunciato sul sito ufficiale del programma. I cantanti (al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi), idoli delle teenager, si cimentano quindi nella loro prima ...

Paola di Benedetto e Federico di Benji&Fede - escono allo scoperto su Instagram : Paola Di Benedetto e Federico Rossi escono allo scoperto su Instagram. Dopo gossip, smentite e silenzi, la nuova coppia dell’estate ha deciso di vivere il proprio amore alla luce del sole. L’ex Madre Natura e il cantante modenese sono innamorati e non fanno nulla per nasconderlo. Già qualche settimana fa la Di Benedetto e Federico Rossi erano stati paparazzati in atteggiamenti intimi per le strade di Milano, ma ora arriva la conferma ...

Benji & Fede hanno pubblicato la versione acustica di "Moscow Mule" : Eccola!