Benji e Fede | «La nostra rivincita si chiama Non siamo solo Noise in edizione limitata e

Benji & Fede : in “Siamo Solo Noise Limited Edition” ci saranno anche delle canzoni mai sentite prima : In uscita il 2 novembre The post Benji & Fede: in “Siamo Solo Noise Limited Edition” ci saranno anche delle canzoni mai sentite prima appeared first on News Mtv Italia.

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Cantanti - vincitore e diretta : fan in delirio per Benji e Fede (puntata finale) : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, puntata finale: ospiti, musica e tanto divertimento nella serata conclusiva in onda in prime time. Conducono Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 23:33:00 GMT)

Benji & FEDE/ Video - sul palco con il singolo “Moscow Mule” dopo il Disco di platino (Wind Summer Festival) : BENJI & FEDE saranno tra i protagonisti nella gran serata finale dei Wind Summer Festival, in onda stasera su Canale 5. Ottimo il successo di Moscow mule(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:07:00 GMT)

Benji e Fede. Colpo di scena : Federico Rossi ha chiesto a Paola Di Benedetto di sposarlo : Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede si sposano: il gossip Colpo di scena nella love story tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Secondo quanto riporta il settimanale Spy, il cantante del duo Benji e Fede avrebbe già chiesto a Madre Natura di sposarlo. L’artista sarebbe innamorato pazzo della modella vicentina e vorrebbe consacrare questa unione con un matrimonio. Certo, i due si conoscono da poco ma quando si incontra ...

Gli ospiti del Wind Summer Festival – La Finale a Milano da Ermal Meta a Benji e Fede - Irama e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti del Wind Summer Festival - La Finale, attesa a Milano domenica 16 settembre e in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105. Il quinto ed ultimo appuntamento con il Wind Summer Festival lascia Piazza del Popolo a Roma per spostarsi a Milano ed incoronare il vincitore che avrà messo a segno la canzone dell'estate 2018. L'evento si terrà all’Area Expo – Parco Mind di Milano (ore 20.30 – ingresso ...

La finale di Festival Show in TV con Benji e Fede - Emma - Il Volo - The Kolors l’11 settembre : La finale di Festival Show arriva in TV domani sera, martedì 11 settembre 2018. Tanti gli ospiti che si sono esibiti a Trieste in occasione della serrata conclusiva della tournée estiva di Festival Show, tra i quali spicca il nome del trio pop-lirico Il Volo, eccezione all'evento. Benji e Fede, Emma Muscat, Chiara Galiazzo, Shade, The Kolors e Thomas si sono esibiti lo scorso 1° settembre a Trieste, in Piazza dell'Unità, oltre ai già citati ...

Gli ospiti del Concerto delle Stelle a Bergamo da Bernabei a Benji e Fede : info biglietti : Sono stati annunciati gli ospiti del Concerto delle Stelle, in programma a Bergamo per sabato 22 settembre dalle ore 20.30. La location che accoglierà la nuova edizione dell'evento benefico è quella del Teatro Creberg. Gli ospiti del Concerto delle Stelle sono il duo italiano Benji & Fede, annunciato alla guida del Daytime di X Factor 2018, Dolcenera, Giusy Ferreri e Anna Tatangelo. Tra gli ospiti del Concerto delle Stelle anche Alessio ...

X Factor 12 : Asia Argento fuori dai Live - Benji e Fede conducono X Factor Daily : X Factor 12: Asia Argento fuori dai Live. Sarà presente solo alle audizioni. Tra pochi giorni sarà reso noto il nome del sostituto. Intanto è stata annunciata la conduzione della striscia giornaliera del X Factor Daily per Benji e Fede. SCOPRI TUTTO SU #XF12 X Factor 12: Asia Argento non sarà giudice ai Live Asia Argento non sarà il giudice dei Live di X Factor 2018. Oggi la conferma ufficiale nella conferenza stampa di ...

Anticipazioni X Factor 12 - in onda in chiaro su Tv8 ma in differita : Benji e Fede al daily : Grande attesa per la dodicesima edizione di X Factor, il fortunatissimo talent show in onda sulle reti Sky e condotto da Alessandro Cattelan. Quest'anno la trasmissione gioca d'anticipo e partira' ufficialmente il prossimo giovedì 6 settembre con la messa in onda della prima puntata delle audizioni, dove vedremo gli aspiranti concorrenti esibirsi al cospetto della giuria. Un'edizione decisamente molto 'turbolenta', che potra' essere ta anche in ...