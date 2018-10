Belen Rodriguez - studentessa modello : «Prendevo 10 - ma mi hanno cacciata due volte. Ecco perchè» : ?Prendeva 10, 10 e poi 10. Non studiava nemmeno, talmente era brava?, Belen Rodriguez racconta la sua vita da ragazza, durante gli studi. I voti alti che prendeva a scuola però non...

Belen Rodriguez è single/ Confermata la rottura con Andrea Iannone : “Devo prendermi un 40enne!” : Belen Rodriguez ha appena compiuto 34 anni ed è tornata single. Dopo la sua storia con Andrea Iannone, forse la showgirl vuole dedicarsi esclusivamente alla carriera.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Belen Rodriguez single dopo Iannone - conferma a Tu si que vales. Frecciatina al pilota e all'ex Stefano De Martino : Belen Rodriguez e Iannone al capolinea: è di nuovo single. La conferma della rottura tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è arrivata durante la prima puntata di Tu si que...

Belen Rodriguez rivela : "Sono stata cacciata da scuola a 16 anni" : Belen Rodriguez parla a Fuorigioco de La Gazzetta dello Sport, lasciando da parte i pettegolezzi sulle sue ultime vicende amorose e raccontando alcuni episodi della sua infanzia in Argentina insieme alla sorella Cecilia. Proprio la compagna di Ignazio Moser ha rivelato che la sorella Belen è stata cacciata da due scuole, nonostante fosse una vera e propria cervellona:Prendeva 10, 10 e poi 10. Non studiava nemmeno, talmente era ...

Belen Rodriguez racconta un dettaglio choc del suo passato : Belen Rodriguez confessa di essere stata cacciata da scuola Belen Rodriguez è tornata protagonista in tv sabato scorso con Tu si que vales. Il talent di Canale5 ha vinto la gara degli ascolti, forte di un cast ben collaudato e dell’ingresso di Iva Zanicchi come giudice popolare. In queste ore Belen Rodriguez ha rivelato un dettaglio del suo passato, raccontando la sua vita in Argentina ai tempi della scuola. La showgirl ha disegnato un ...

Paola Ferrari / Dallo scontro con Belen Rodriguez agli impegni per la nuova stagione (Vieni da me) : Paola Ferrari sarà ospite di Caterina Balivo nella puntata odierna di 'Vieni da me'; dalle polemiche contro Belen Rodriguez e Mediaset ai tanti impegni per la nuova stagione.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:13:00 GMT)

Belen Rodriguez - conflitti in famiglia : Cecilia svela per cosa litigano le due celebri sorelle : ... è tornata alla ribalta della cronaca per le sue dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista, dove ha rivelato dei particolari ancora inditi sul suo rapporto con la celebre sorella Belen . ...

Belén Rodriguez (forse) single : «Meglio un 40enne» : Stefano De Martino con il figlio SantiagoStefano De Martino con il figlio SantiagoStefano De Martino con il figlio SantiagoStefano De Martino con il figlio SantiagoStefano De Martino con il figlio SantiagoStefano De Martino con il figlio SantiagoStefano De Martino con il figlio SantiagoStefano De Martino con il figlio SantiagoHa appena festeggiato 34 anni, con una festa piena di amici ed è tornata in Tv con Tú sí que vales, che ha superato in ...

Belen Rodriguez sempre più sexy a “Tu si que vales” [GALLERY] : 1/20 Foto Instagram ...

Che botta! Belen Rodriguez distrugge Andrea Iannone e Stefano De Martino : umiliati - ma davvero… : Belen Rodriguez è single, non ci sono più dubbi. La showgirl argentina nei giorni scorsi ha confermato la rottura con Andrea Iannone: il motociclista e la modella non stanno più insieme. Una storia durata due anni, tra alti e bassi, che non è giunta al lieto fine. Già, proprio nelle settimane in cui il gossip impazzava sulla presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez ecco la notizia che rompe le uova nel paniere della cronaca rosa: ma quale ...

Belén Rodriguez è single : la bordata ai suoi ex 'troppo giovani' per lei : Belén Rodriguez gossip : la showgirl argentina è single o ha un nuovo amore? Dopo la rottura con Andrea Iannone il gossip impazza e i giornali di cronaca rosa fanno a gara per scoprirlo. Così ci ha pensato la diretta interessata a mettere a tacere i rumors. Ieri durante la essa in onda di Tu si que vales , infatti, la soubrette ha lanciato ...

Belen Rodriguez conferma di essere single e fa l’identikit del suo prossimo uomo : Belen Rodriguez per mezzo di una battutina fatta da lei stessa a Tu Si Que Vales, lascia intendere di essere single e preannuncia chi dovrebbe essere il suo prossimo uomo Nel corso della prima puntata della nuova edizione di Tu si que vales, Belen Rodriguezha indirettamente confermato di essere single. Lo ha fatto dopo che è stata cavia di Marco Viola, un concorrente che si è detto capace di riuscire a far fare alla gente quello che lui vuole. ...

Belen Rodriguez single dopo Iannone - conferma a Tu si que vales. Frecciatina al pilota e all'ex Stefano De Martino : Belen Rodriguez e Iannone al capolinea: è di nuovo single. La conferma della rottura tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è arrivata durante la prima puntata di Tu si que...

Belen Rodriguez a Tu sì que vales fa una frecciata a De Martino e Iannone : Tu sì que vales: Belen Rodriguez ironizza su De Martino e Iannone Tu sì que vales, tra un’esibizione e l’altra, ha dato modo ai presentatori in studio di poter dire la loro, ma sopratutto di poter lanciare qualche frecciatina, che ovviamente è stata subito colta dal pubblico da casa. Di cosa stiamo parlando? Belen Rodriguez, che ha ricoperto il ruolo di presentatrice sin dalla primissima puntata della trasmissione, durante ...