Basket - Serie A1 2018/2019 : la griglia di partenza per lo Scudetto. In pole position c’è Milano : La vittoria della Supercoppa Italiana non ha fatto altro che confermare i pronostici della vigilia. L’Olimpia Milano è sempre di più la favorita per vincere lo Scudetto 2019. Una vera e propria corazzata quella di Simone Pianigiani, che cercherà di bissare il titolo dello scorso anno in una stagione nella quale Milano vuole essere competitiva anche in campo europeo. Armani Exchange dunque in pole position in una speciale griglia di ...

Basket - Eurosport trasmetterà la Serie A in eslcusiva ma non solo : tutti i dettagli : Eurosport si appresta a vivere una stagione entusiasmante, tanto Basket nel palinsesto ma anche alcuni importanti tornei di tennis e tanto altro Dopo le emozioni della Supercoppa Italiana, Eurosport, emittente sportiva numero uno in Europa e “Home of Basketball” italiana, è pronta ad accogliere sulle proprie piattaforme ogni istante della 97° edizione della Lega Basket Serie A. Tutte le partite, inoltre, saranno arricchite da ...

Calendario Serie A1 Basket femminile 2018-2019 : tutte le date delle 22 giornate e dei playoff. Programma - orari e come vederle in tv : Questo fine settimana comincerà la Serie A1 di basket femminile. Sarà un campionato a dodici squadre con le prime dieci classificate che disputeranno i playoff. Le ultime due faranno un playout al meglio delle 5 partite. La vincente resterà in A1, mentre la perdente disputerà un ulteriore spareggio in casa della vincitrice della Serie A2 SQUADRE PARTECIPANTI AL CAMPIONATO Treofan Battipaglia Elcos Broni Use Bk Rosa Empoli Gesam Gas&Luce ...

Calendario Serie A Basket 2018-2019 : tutte le date delle 30 giornate e dei play-off. Programma - orari e come vederle in tv : Si ricomincia: la Serie A 2018-19 sta per ripartire, con la caccia aperta all’A|X Armani Exchange Milano che s’è già portata a casa la Supercoppa Italiana. Sono tanti i temi di questa stagione che andranno sviscerati: ne citiamo cinque, e cioè la forza dell’Olimpia, l’effetto di Larry Brown a Torino, la ricerca di conferme di Trento, quanto sarà davvero forte Brindisi dopo una preseason da 10/10, quale sarà ...

Prgomet (Club Basket Frascati) : «Il sogno di andare in serie A lo vedo vicino» : Roma – Il primo match ufficiale della serie B femminile del Club Basket Frascati è stato certamente positivo. La sfida sul campo del Msc Basketball Academy di Guidonia, compagine di serie C, ha visto le ragazze di coach Marco Frisciotti imporsi con un netto 70-30 nel match valido come prima giornata del triangolare di Coppa Lazio. «Di fatto è stata la nostra seconda partita nel pre-campionato dopo un intenso mese di allenamento – dice il ...

Basket – Serie A : presentata oggi la nuova Fiat Torino [GALLERY] : presentata oggi la nuova Fiat Torino Basket del coach Larry Brown Alla vigilia del primo impegno stagionale, la supercoppa nel fine settimana al Paleonessa di Brescia, è stata presentata al Mirafiori Motor Villagge la nuova Fiat Torino di Basket. Ad aprire la serata Luca Napolitano (Head of Emea Fiat and Abarth Brand) sottolineando che “per il 3° anno consecutivo Fiat vuole scendere in campo anche per rafforzare la partnership con la ...

Basket Serie C la Virtus vince il 34° Trofeo Malacarne : Basket serie C si è chiuso il classico torneo di Cermenate. Basket serie C i locali hanno battuto ieri in finalissima il Valceresio. La Virtus Cermenate profeta in patria e conquista il 34° Trofeo ...

Basket - Serie A 2018-2019 : programmi - orari e tv delle prime due giornate : La LegaBasket ha disposto la programmazione televisiva per le prime due giornate di Serie A di Basket della stagione 2018-2019. Ad inaugurare il campionato l’incontro tra Avellino e Cantù sabato 6 ottobre alle ore 18 (visibile solo su Eurosport Player). Eurosport trasmetterà in diretta televisiva l’anticipo del sabato sera e il match domenicale delle ore 17.30, mentre sarà possibile seguire in diretta e in chiaro su RaiSportHD ...

Basket - la Serie A2 in diretta su Sportitalia : si parte con la Supercoppa : Nella stagione 2018/2019 Sportitalia ospiterà in esclusiva le partite dei gironi Est ed Ovest con una copertura di 36 dirette complessive. L'articolo Basket, la Serie A2 in diretta su Sportitalia: si parte con la Supercoppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A2 Maschile Basket - rinnovato contratto dirette tv fino al 2020 con Sportitalia : Sportitalia è lieta di annunciare il raggiungimento di un accordo biennale con la Lega Nazionale Pallacanestro per confermarsi partner televisivo nazionale delcampionato di Serie A2 Old Wild West per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Nella stagione 2018/2019 Sportitalia (disponibile sul canale 60 del Digitale terrestre e sul canale 225 della piattaforma satellitare Sky) ospiterà in esclusiva le ...

Basket Serie D via il 5 ottobre con Biassono-Villaguardia : Basket serie D definito il calendario delle 7 lariane. Basket serie D subito derby Cadorago-Appiano, la regular season chiuderà il 12 aprile Ufficializzato da parte del comitato Fip lombardo il ...

Basket - si chiude la serie di amichevoli della Nazionale femminile : Italia ancora vittoriosa su Israele : Si è conclusa questa sera la serie di cinque amichevoli che l’Italia ha sostenuto in questo mese di agosto. Nell’ultimo impegno, consistito nella replica della sfida contro Israele che già si era avuta ieri, le azzurre hanno prevalso nuovamente col punteggio di 58-46. Per l’Italia, la miglior marcatrice è stata Elisa Penna con 14 punti. Rispetto alla partita di ieri, sono state tenute a riposo Marcella Filippi, Giuditta ...

P.S. Elpidio - Basket Serie B : l'elenco delle amichevoli pre campionato della Malloni. LEGGI l'elenco dei numeri di maglia assegnati ai ... : Suda e corre da ormai otto giorni la nuova Malloni 2018/2019 che si appresta a vivere un Settembre intenso e ricco di avvenimenti interessanti. Primo test amichevole martedì 4 a Senigallia alle ore 18.

Basket Serie C Silver - la Pezzini ritorna a correre : Un nuovo coach, un nuovo play, una raffica di amichevoli in programma, il ritiro di Aprica a inizio settembre e un Basket Camp da tutto esaurito. Queste alcune delle curiosità con cui la Pezzini ...