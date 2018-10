Basket : Recalcati lascia la panchina : ANSA, - MILANO, 1 OTT - Charlie Recalcati conferma l'addio al Basket. L'ex ct della Nazionale, 73 anni e argento olimpico ad Atene 2004, dice basta "con una decisione presa in assoluta serenità". "Non ...

Basket - Recalcati dice basta 'Non posso più dare il 100 ' : ROMA - 'Pretendo molto da me stesso, tutto quello che ho fatto l'ho sempre fatto al 100%, ma le mie possibilità del momento non sono sufficienti per interpretare un ruolo da capo allenatore'. Coach ...

Basket - Carlo Recalcati dice addio alla panchina : dall’esplosione di Reggio Calabria ai successi in Nazionale - grazie Charlie : Carlo Recalcati detto “Charlie” ha deciso di dire basta con la panchina, non allenerà più al termine di una carriera sontuosa Carlo Recalcati, per tutti gli amanti del Basket “Charlie”, ha deciso di dire basta con la panchina. Il coach non allenerà più, al termine di una gloriosa carriera che lo ha portato sino alla panchina della Nazionale italiana, passando per Siena, Varese e sopratutto Reggio Calabria dove è ...