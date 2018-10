Bari - TEATRO ABELIANO - La nuova produzione Teatri di Bari Anteprime per gli abitanti

Bari - "TANTA VOGLIA DI TEATRO" PER I RESIDENTI DEL MUNICIPIO II 12 SPETTACOLI A PREZZI RIDOTTI : Ecco cosa fare per accreditarsi: L'accreditamento/prenotazione dei cittadini potrà avvenire: • fino al 02/10/2018 per i primi 6 SPETTACOLI , ottobre e novembre, • dal 23/10/2018 al 13/11/2018 per i ...