Barcellona | Malcom è indesiderato | la Roma non lo rimpiange

Un talento al giorno : Malcom - l’accordo con la Roma e la firma col Barcellona : 1/7 AFP/LaPresse ...

Dalla Spagna : Barcellona su Berardi! E la Roma vuole evitare un Malcom bis : Come scrive Sport, infatti, il Barcellona sta monitorando la situazione intorno al 25 neroverde, in scadenza nel 2022: i giallorossi, sempre secondo il giornale catalano, vogliono evitare un nuovo '...

Barcellona show : 3-0 al Boca Juniors - ancora a segno Malcom : Il Barcellona si è aggiudicato il 'Trofeo Gamper', il tradizionale match di inizio stagione al Camp Nou, battendo gli argentini del Boca Juniors 3-0. Per i blaugrana, con Busquets, Suarez e Dembelè in ...

Barcellona-Roma - i giallorossi pungono Malcom : lo scherzo social è già virale [FOTO] : Il club giallorosso ha cancellato Malcom dalla formazione iniziale del Barcellona, ironizzando sul no ricevuto nel corso di questa sessione di mercato La Roma batte il Barcellona e conquista la prima vittoria nella International Champions Cup, dopo la sconfitta all’esordio contro il Tottenham. La soddisfazione per il club di Pallotta è però doppia, vista la presenza di Malcom tra i blaugrana. Per vendicarsi ironicamente del no ...

Barcellona-Roma - Malcom replica a Manolas : 'Resto calmo davanti alle provocazioni' : ROMA - Neanche il tempo di smaltire la delusione per il suo mancato approdo, che la Roma incrocia nuovamente Malcom , da avversario. Nel 4-2 con cui i capitolini superano i Campioni di Spagna in ...

Spettacolo Roma - rimonta pazzesca contro il Barcellona : Malcom in gol poi la grande reazione [FOTO] : 1/17 Luciano Rossi AS Roma/LaPresse L ...

Roma - è remuntada. Annulla Malcom e vince 4-2 col Barcellona : Alessandro Florenzi e Diego Perotti festeggiano il gol del 4-2. Afp Non sarà stata bella ed emozionante come quella di aprile, ma nella notte, le 4 di mattina in Italia, la sera a Dallas,, la Roma ha ...

Icc - al Barcellona non basta Malcom : poker Roma in rimonta : ARLINGTON, USA, - La Roma concede il bis. Il 3-0 rifilato agli azulgrana in Champions League è un'altra cosa, ma la squadra di Eusebio Di Francesco si è tolta lo sfizio di battere nuovamente il ...

Segna Malcom - ma a Dallas la Roma schianta il Barcellona nel finale : 4-2 : Dallas - Una specie di vendetta per la Roma che nel finale rimonta e schianta il Barcellona: 4-2 il risultato. Si presentava quasi da ex Malcom e quasi gol dell'ex quindi del brasiliano a Dallas, ma ...

