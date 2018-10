Bandai Namco Entertainment Italia tra i protagonisti della Milan Games Week 2018

eurogamer

: RT @Muan79: @BandaiNamcoIT – Tante anteprime giocabili ed eventi al #MilanGamesWeek #news su @GamesPaladinsIT . Vi ricordiamo inoltre che è… - GamesPaladinsIT : RT @Muan79: @BandaiNamcoIT – Tante anteprime giocabili ed eventi al #MilanGamesWeek #news su @GamesPaladinsIT . Vi ricordiamo inoltre che è… - Muan79 : @BandaiNamcoIT – Tante anteprime giocabili ed eventi al #MilanGamesWeek #news su @GamesPaladinsIT . Vi ricordiamo i… - GamesPaladinsIT : Bandai Namco - Tante anteprime giocabili ed eventi al Milan Games Week -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Pronti a immergervi in tantissime anteprime con giochi per tutti i gusti? A salvare il mondo in compagnia di Goku, Naruto e Luffy? A volare tra le nuvole e a scatenarvi in intensi combattimenti aerei? A lottare in epici scontri all'arma bianca? Allora non potete mancare dal 5 al 7 ottobreal Padiglione 08(Fierao Rho)!, uno dei principali produttori e sviluppatori di videogiochi al mondo, metterà infatti a disposizione del pubblico uno stand pronto a soddisfare i gusti di tutti i giocatori: solo anteprime - ben 7 - con alcuni dei titoli più attesi dei prossimi mesi! Le anteprime allo stand!Quest'annoporta allasolamente anteprime per i propri fan e chi ama i videogiochi. Ben 7 titoli, giocabili per la prima volta in, in uscita nele nel 2019.Read ...