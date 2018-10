Azioni FTSE MIB | crac Italia entra nella lista nera dei driver

trend-online

: ...Markets Trading e Segnali Operativi: Azioni FTSE MIB, crac Italia entra nella lista ner... - suprani_nicola : ...Markets Trading e Segnali Operativi: Azioni FTSE MIB, crac Italia entra nella lista ner... - franzdebettin : Borsa: Milano sempre piu' giu', Ftse Mib -4% (RCO) - Quotazioni di borsa - Notizie - Il Sole 24 Ore - J599 : Muoia Sansone e tutti i filistei! Borsa: Ftse Mib -3,7% con spread sopra 280 punti e banche ko. -

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Con la nota di aggiornamento al Def la politicaa gamba tesa sull' azionariono . Con una Legge di Stabilità finanziata in parte in deficit , infatti, torna in auge il rischio Paese e la speculazione legata alla possibilità che ...