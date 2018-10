Autostrada Roma-L' Aquila | stop all' aumento dei pedaggi scattato a gennaio su A24 e A25

Simeone (FI) : Autostrada Roma-Latina - Zingaretti intervenga subito : Roma – “La battaglia per la realizzazione della Autostrada Roma – Latina si può vincere solo restando compatti, sotto il profilo politico ed istituzionale, e con il pragmatismo. L’Autostrada, che doveva essere realizzata in progetto di finanza, con un partenariato pubblico­ privato, ha un costo complessivo di oltre 2 miliardi e 787 milioni di euro ed ha ottenuto già un contributo pubblico pari a 980 milioni di euro”. “La ...

Calabria - auto contromano in Autostrada : un morto : Nella mattinata di questo lunedì 17 settembre in Calabria si è verificato un gravissimo incidente stradale [VIDEO]. Il sinistro è stato causato da un'autovettura che avrebbe imboccato l'autostrada A2 del Mediterraneo contromano all'altezza dello svincolo di Frascineto, nel cosentino. I veicoli rimasti coinvolti nel sinistro sarebbero stati due e il bilancio è al momento di un morto, si tratta di un giovane di 31 anni, e di una donna ferita ...

Auto contromano in Autostrada - un morto : ANSA, - COSENZA, 17 SET - Un uomo è morto ed una donna è rimasta ferita in uno scontro frontale dopo che un'Auto ha imboccato contromano l'Autostrada A2 del Mediterraneo uscendo da un'area di ...

Ghera-Colosimo : Zingaretti spieghi sblocco inter Autostrada Roma-Latina : Roma – “In una Regione dove tutto e’ fermo, governata da un presidente in giro per l’Italia a fare campagna elettorale per il suo Pd anziche’ occuparsi del territorio laziale, anche la bocciatura del Consiglio di Stato che ha annullato l’aggiudicazione della gara fatta dalla Giunta Zingaretti per la realizzazione dell’autostrada Roma-Latina pesa come un macigno”. “Sono decenni che i cittadini ...

Fassina : buona notizia annullamento gara Autostrada Roma-Latina : Roma – “Ieri, il Consiglio di Stato ha bocciato la gara per la realizzazione dell’autostrada a pedaggio Roma-Latina. È una bella notizia, frutto anche dell’instancabile iniziativa di tanti comitati, a cominciare dal comitato ‘No corridoio’. È una buona notizia per cancellare il progetto dell’infrastruttura, causa di devastante impatto ambientale lungo il tragitto previsto e fonte di ulteriore ...

Valiani : annullamento gara Autostrada Roma-Latina danno a economia : Roma – “Si tratta di un danno notevole per l’economia del territorio dell’intera provincia di Latina l’annullamento della gara da 2.7 miliardi di euro per la realizzazione dell’autostrada Roma-Latina”. Commenta in questo modo la decisione del Consiglio di Stato che ha rimesso tutto in discussione il Segretario Regionale dell’Ugl Lazio Armando Valiani preoccupato per le conseguenze negative che, ...

Fazzone : trovare soluzione rapida per realizzare Autostrada Roma-Latina : Roma – “La sentenza del Consiglio di Stato che, accogliendo l’ennesimo ricorso, ha annullato la gara d’appalto per l’autostrada Roma – Latina che si era conclusa con l’aggiudicazione al Consorzio Stabile Sis, si abbatte come un macigno sullo sviluppo della regione Lazio”. “Non possiamo permetterci, nell’interesse di cittadini ed imprese che attendono questa opera strategica da quasi ...

Usa - contromano in Autostrada a 160 km/h : noto Youtuber uccide se stesso - una mamma e la figlia di 12 anni : Trevor Heitmann , giovane Youtuber di 18 anni , noto come McSkillet , è morto giovedì 24 agosto in seguito a un incidente stradale avvenuto su un'autostrada della California . Il ragazzo, il cui ...

