Auto usate da non perdere | ecco quali diventeranno preziosi classici da collezione FOTO

Truffe online con l'acquisto di Auto usate : vittime due salentini - denunciati tre imbroglioni

Napoli - accuse inviate in anonimo contro i vigili urbani. 'Auto di servizio usate come taxi e multe anomale' : Gestione dei soldi delle multe non proprio trasparenti e auto di servizio usate come taxi . Queste sono alcune delle pesanti irregolarità denunciate in modo anonimo con un esposto inviato alla procura ...

Ponte Morandi - il sindaco di Genova : “Valuteremo aiuti di Autostrade”. L’appello ai cittadini : “Usate il trasporto pubblico” : Autostrade per l’Italia vi sta aiutando? “Si, Autostrade ha offerto molti aiuti concreti, nei prossimi giorni li valuteremo”. Così il sindaco di Genova Marco Bucci ha risposto alla domanda dei cronisti fuori dalla camera ardente dove ha incontrato i parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Il sindaco ha risposto in maniera breve senza aggiungere altri particolari. L'articolo Ponte Morandi, il sindaco di Genova: ...

Auto usate - il business cresce anche d’estate. A luglio vendite a +8 - 6% : L’effervescenza del mercato dell’usato si conferma anche in estate. In particolare, il mese scorso, i passaggi di proprietà di Auto sono aumentati dell’8,6% (al netto delle minivolture, ovvero i trasferimenti temporanei ai concessionari in attesa che vendano ai clienti), per un totale di 270.635. anche per quel che riguarda le due ruote l’andamento degli affari è positivo, con le immatricolazioni che aumentano ...