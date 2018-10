Auto | a settembre profondo rosso con immatricolazioni -25 | 43%

Crolla mercato Auto : -25% a settembre : Dopo la 'corsa' di agosto - +9,65%, per via delle ultime immatricolazioni di esemplari con omologazioni pre-standard WLTP - il mercato italiano dell'auto fa registrare a settembre una brusca frenata ...

Crolla il mercato italiano dell'Auto : -25% di immatricolazioni a settembre : Crolla il mercato italiano dell'auto. A settembre le immatricolazioni sono diminuite di oltre un quarto rispetto allo stesso periodo del 2017, con un calo complessivo del 25,37%. In particolare sono state immatricolate dalla motorizzazione italiana 124.976 Autovetture. Una frenata notevole, se si pensa alle 167.469 immatricolazioni registrate durante lo scorso settembre.A farne le spese è soprattutto il gruppo Fca, le cui immatricolazioni ...

Auto - settembre in profondo rosso : Fca (-40 - 3%) trascina al ribasso (-25 - 3%) le vendite in Italia : Il mercato Auto in Italia ha perso a settembre un quarto delle immatricolazioni rispetto a un anno fa. Le vendite sono calate del 25,3%, un risultato che segue un mese di agosto in forte crescitama che contribuisce, nel complesso, a portare le immatricolazioni dall’inizio dell’anno a -2,7% rispetto al periodo gennaio-settembre del 2017. Pesa il -40,3% di Fiat Chrysler. Cresce solo Toyota...

Dettagli e trailer per l’aggiornamento di settembre per Gran Turismo Sport : 9 nuove Auto : Finalmente sono usciti i Dettagli per l'aggiornamento di settembre di Gran Turismo Sport, che introdurrà tra le altre cose 9 nuove auto, comprese auto da gara europee nuove e del passato. Eccole: Alfa Romeo GIULIA TZ2 carrozzata da ZAGATO CN.AR750106 '65 (Gr.X) BMW M3 GT (BMW MotorSport) '11 (Gr.3) Mazda RX500 '70 (N300) Plymouth XNR Ghia Roadster '60 (N300) Honda NSX Type R '92 (N300) Nissan Fairlady Z 300ZX TwinTurbo 2 ...

Promozioni Auto settembre 2018 - le 10 migliori offerte : Ogni mese le case automobilistiche sono solite preparare Promozioni su alcuni modelli in particolare e in alcuni casi si possono fare ottimi affari. Diamo dunque un’occhiata alle offerte sulle auto per settembre 2018, con un occhio di riguardo ai modelli più particolari e sportivi Abarth 124 Grazie allo sconto di 8.500 euro offerto dalle Promozioni Abarth di settembre 2018 la 124 si acquista con un cospicuo ribasso che porta il prezzo da ...

Incentivi rottamazione Auto settembre : Fiat Panda - Alfa Romeo Giulia e Opel Corsa in promo : Da pochi giorni sono stati ufficializzati gli Incentivi rottamazione auto per settembre delle case automobilistiche Fiat, Alfa Romeo e Opel. Le offerte delle tre aziende sono arrivate in leggero ritardo rispetto alla concorrenza, come testimoniano le promozioni di Ford, Toyota e Renault [VIDEO]. In casa FCA debutta il finanziamento Meno 1500, mentre lo storico marchio milanese lancia gli Alfa Days. In Germania, invece, confermano Scelta Opel ...