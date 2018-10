Audi SQ2 | la crossover compatta da 300 CV

gqitalia

: Nuova Audi SQ2, riferimento dei Suv compatti - Mikegalax : Nuova Audi SQ2, riferimento dei Suv compatti - Sgommo : Audi SQ2: Scheda tecnica | Motore | Uscita - Sgommo : Audi SQ2: Scheda tecnica | Motore | Uscita | -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Non era attesa ma sarà sicuramente apprezzata dagli appassionati l’inedita versione top di gamma della famiglia Q2 chepresenterà al Salone di Parigi. Si chiama SQ2 e sotto il cofano ha il 2.0 TFSI da 300 CV e 400 Nm di coppia, costanti da 2.000 a 5.200 giri/min, che le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e toccare una velocità massima di 250 km/h. Il 2.0 TFSI pesa solo 150 chilogrammi, a tutto vantaggio della leggerezza della vettura e della ripartizione delle masse tra gli assali. Ma la raffinatezza del propulsore è confermata da plus tecnici come la fasatura variabile lato aspirazione e scarico oltre che dall’alzata variabile (su due livelli) delle valvole lato scarico. Entrambe le tecnologie favoriscono il riempimento e lo svuotamento delle camere di combustione così come il fluire dei gas di scarico al turbocompressore, specie ai bassi regimi. Ne conseguono ...