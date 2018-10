Atalanta | Percassi contro il Var ' Usato così è inutile | lasciamolo perdere'

Serie A Atalanta - Percassi : «Var così inutile - lasciamola perdere» : BERGAMO - "Se la Var non viene utilizzata, meglio lasciar perdere. Mi pare che quest'anno non se ne faccia un uso in linea con le sue finalità" . Antonio Percassi , presidente dell' Atalanta , dice la ...

Atalanta – Il tuffo di Federico Chiesa ha fatto scalpore, continua e continuerà a far discutere. Non tanto il tentativo, riuscito, del giocatore viola di conquistarsi il rigore, quanto il mancato utilizzo della Var e la non consultazione dell'On Field Review. Il penalty trasformato da Veretout ha indirizzato una gara, quella contro l'Atalanta, che sembrava […]

La protesta di Percassi Al termine della partita con la Fiorentina, anche l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha voluto commentare l'episodio incriminato su Sky Sport: "Oggi ..."

Atalanta - clamorose dichiarazioni di Percassi contro la Fiorentina : ecco cosa ha detto l’ad nerazzurro : La gara tra Fiorentina e Atalanta si è conclusa tra le polemiche per l’episodio che ha permesso ai padroni di casa di portarsi in vantaggio, il presunto contatto tra Toloi e Chiesa. Così nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, si è presentato Luca Percassi, amministratore delegato dei nerazzurri: “Preferirei parlare di altro, ma mi sembra il minimo intervenire. L’episodio di oggi è gravissimo. Gli arbitri possono ...

Atalanta - Percassi racconta il suo mondo tra politica - Starbucks e passione per il calcio : SULL'ECONOMIA ITALIANA - 'Dipende dalla politica e in questo momento tutte le istituzioni internazionali stanno guardando l'Italia con attenzione. E' un periodo delicato per l'Italia, speriamo che ...

Serie A Atalanta - Percassi : «No allarmismi. Fiducia in Gasperini» : BERGAMO - " Non è il caso di creare allarmismi per una partita persa su due episodi, una punizione e una Serie di rimpalli ". L'ad dell' Atalanta , Luca Percassi , invita la squadra a superare lo ...

Atalanta - Gasperini furioso contro la società : mercato insufficiente - Percassi “contrattacca” : Gasperini al vetriolo contro la proprietà della sua Atalanta rea d’aver operato malissimo sul mercato a detta dello stesso tecnico Gasperini in conferenza stampa non le manda a dire alla sua società. L’Atalanta si è mossa davvero poco sul mercato, perdendo anche qualche tassello di spessore come Cristante, Spinazzola e Caldara. Il tecnico è letteralmente furioso per quanto accaduto e non esita a dirlo a mezzo stampa: “Il ...