Astronomia | un universo risplendente

Astronomia : Hubble tra le pieghe dell’universo a caccia di galassie agli albori : Si era già messo alla prova sulle lunghe distanze, in tandem con il collega Spitzer, nell’ambito del programma Frontier Fields e ora gli si prospetta un impegno ancor più sfidante: protagonista di questo cimento spaziale è Hubble, che si lancerà in una nuova campagna di osservazioni verso regioni del cosmo ancor più remote. Buffalo (Beyond Ultra-deep Frontier Fields And Legacy Observations) è il nome della campagna, mirata ad ...