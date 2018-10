ASTERIX & OBELIX XXL 2 | | Nuovi dettagli in Anteprima

gamerbrain

(Di lunedì 1 ottobre 2018) Microids ci svelainsul remastered diXXL 2, previsto per il 29 Novembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.XXL 2 A seguire le nuove informazioni divulgate dalla casa di sviluppo: Nuove texture, modelli e luci Aggiunto un sistema di negozi dinamici, i quali propongono upgrade vari e migliorie per i personaggi Introdotto un sistema simile all’albero delle abilità La barra della vita può essere aumentata Aggiunti 3 livelli di difficoltà: facile, normale e difficile Presenti delle sfide, missioni bonus focalizzate sul combattimento, dove bisogna picchiare quanti più romani possibili in ognuna delle 6 ambientazioni Presente un inedito sistema di collezionabili, cartoline che i giocatori dovranno recuperare in ogni livello Aggiunta la ...