Asia Argento torna a X Factor 2018? Lo strano messaggio su Instagram

X Factor 12 - anche Mara Maionchi tifa per il reintegro di Asia Argento : "Ti aspettiamo" : Non si può dire che non ci sia hype per il destino di Asia Argento dietro al bancone di X Factor 12. Parallelamente al filone "giudiziario" riguardante il rincorrersi di accuse e difese riguardo le presunte molestie sessuali, ricevute e perpetrate, non possiamo fare a meno di seguire gli strascichi catodici dell'uragano mediatico che ha investito l'attrice e regista nelle ultime settimane.Asia, ad oggi lunedì 1 ottobre, è ufficialmente ...

Asia Argento in lacrime da Giletti : «Fu Bennett a violentarmi. Voglio tornare a X Factor» : Si è conclusa tra le lacrime l'intervista di Asia Argento a "Non è l'Arena" di Massimo Giletti, dove una settimana fa era stato ospite Jimmy Bennett. LEGGI...

È successo dietro le quinte. Asia Argento dopo l’intervista… Spunta fuori ora : Un fiume in piena e una valle di lacrime ma Asia Argento vuole avere giustizia e a Non è l’Arena, ospite di Massimo Giletti, si presenta agguerrita e pronta a vuotare il sacco su quella che è la sua verità. Il conduttore di La7 ringrazia perché, grazie all’ospitata della figlia di Dario, porta a casa un successo importante in termini di share e fa uno sgarbo alla Rai: battuto Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. Ma torniamo al caso ...

Ascolti tv - intervista ad Asia Argento porta Non è l’Arena a superare Canale 5. Nel pomeriggio testa a testa tra Venier e D’Urso : “Vedere l’intervista a Jimmy Bennett mi ha fatto arrabbiare un po’ ma mi ha fatto soprattutto pena. Perché i suoi occhi erano vitrei e non c’era nessuna espressione sul suo volto. L’ho visto come un bambino che poi non è riuscito a proseguire la sua carriera, un’anima persa”, così Asia Argento ha commentato nello studio di Non è l’Arena la chiacchierata avvenuta la settimana precedente tra il conduttore e l’attore ...

Asia Argento insulta Salvo Sottile sui social dopo Non è l’Arena : Non è l’Arena: Salvo Sottile insultato pesantemente da Asia Argento Domenica 30 settembre Asia Argento è stata ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena. L’attrice ha raccontato la sua versione dei fatti dopo essere stata accusata di molestie sessuali da Jimmy Bennett, chiarendo di non aver mai violentato il giovane attore americano. Al contrario, sarebbe stato lui ad approfittare di lei una sera in albergo. Ovviamente, ...

Ora Asia Argento passa alle minacce con Sottile : "È meglio che stai muto" : L'intervista di ieri sera di Asia Argento da Massimo Giletti sta facendo parecchio discutere. La settimana scorsa, infatti, è stata sentita la versione completamente opposta di Jimmy Bennett : 'Asia ...

Asia Argento furiosa con Salvo Sottile dopo la puntata - la chat privata finisce in rete : "Cog**one" : Volano stracci tra l'attrice e regista romana e il giornalista, che si è mostrato perplesso rispetto alla sua versione dei...

Asia Argento : “Ferita da accuse di pedofilia. Vorrei tornare a X Factor”. L’appello di Giletti all’ad di Sky Italia : “Mi ha dato tanta forza il fatto che la gente fosse dalla mia parte. Mi ha veramente aiutato in un momento terribile”. Così a Non è l’arena (La7) Asia Argento, tra le lacrime, risponde a Massimo Giletti che le chiede anche cosa non sia stato capito della vicenda relativa alle accuse lanciate dall’attore americano Jimmy Bennett. “Il fatto di essere stata chiamata ‘pedofila’” – risponde ...