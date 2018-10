Asia Argento | “Bennett mi è saltato addosso | non ho reagito perché era impensabile Ero

Asia Argento : “Bennett? Mi fa pena - è un’anima persa. Dopo la morte di Bourdain per me si è aperto un abisso” : “Vedere l’intervista a Jimmy Bennett mi ha fatto arrabbiare un po’, ma mi ha fatto soprattutto pena. Perché i suoi occhi erano vitrei e non c’era nessuna espressione sul suo volto. L’ho visto come un bambino che poi non è riuscito a proseguire la sua carriera, un’anima persa“. Sono le parole dell’attrice Asia Argento, ospite di Non è l’arena (La7), nella quale si è difesa dalle accuse ...

Asia Argento : “Bennett mi ha fatto pena. È un’anima persa. Vorrei tornare a X Factor” : Dopo Jimmy Bennett, questa volta è il turno di Asia Argento ad essere ospite di Non è l’’Arena su La7 per rispondere alle domande di Massimo Giletti. Durante la lunga intervista, dove è parsa combattiva ma anche emozionata, si è difesa dalle accuse che le ha rivolto il giovane attore e ha espresso il suo desiderio di tornare a X Factor....

Asia Argento : «Voglio tornare a X Factor. Non sono una pedofila - Bennett mi saltò addosso» : Asia Argento, Non è L'Arena Un’autodifesa a tutto campo, con i toni accorati della confessione e quelli sostenuti dell’appello. E poi le lacrime, versate alla fine quasi come uno sfogo. “Vorrei tornare a X Factor, riappropriarmi della mia vita. Contro di me tutte falsità“. Asia Argento si presenta negli studi di Non è l’Arena, su La7, per scagionarsi dalle pesanti accuse di molestie piovutele addosso. La sua ...

Asia Argento in lacrime da Giletti : «È stato Bennett a violentarmi. Voglio tornare a X Factor» : Si è conclusa tra le lacrime l'intervista di Asia Argento a "Non è l'Arena" di Massimo Giletti, dove una settimana fa era stato ospite Jimmy Bennett. LEGGI...

Asia Argento : «Non colpevole - vorrei tornare a X Factor Bennett mi fa pena» Video : «I miei figli sono fieri di me, l’Italia mi vuole e non ho fatto niente di quello di cui sono accusata», si difende l’attrice a distanza di una settimana dall’intervista al suo accusatore, Jimmy Bennet: «Mi fa pena, è un’anima persa»

Asia Argento a Non è L'Arena : "Vorrei tornare a X Factor. Mi hanno chiamata pedofila" : Ospite annunciata di Non è L'Arena, Asia Argento si è sfogata in un'intervista registrata con Massimo Giletti, annunciando un suo desiderio: "Vorrei tornare a X Factor, a fare il mio lavoro, perché i miei figli sono fieri di me, l'Italia mi vuole e non ho fatto niente di quello di cui sono accusata", ha detto difendendosi dalle accuse lanciate dall'attore Jimmy Bennett, ospite la settimana scorsa del programma della domenica sera di La7.Dopo ...

