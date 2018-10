Ascolti tv domenica 30 settembre | Venier contro d’Urso | ecco chi ha vinto

Barbara d'Urso regina della domenica pomeriggio : battute Venier e Parodi nella gara di Ascolti : Barbara d'Urso vince tutto e si conferma regina della domenica pomeriggio battendo le avversarie di Rai1: Mara Venier e Cristina Parodi . 'domenica live' su Canale5, infatti, ha incassato nella parte '...

Mara Venier tiene testa a Barbara D’Urso : gli Ascolti di Domenica In : Barbara D’Urso batte di poco Domenica In di Mara Venier Niente tris per Mara Venier e Domenica In, dopo aver battuto nelle prime due domeniche il diretto competitor. Barbara D’Urso ha vinto la terza sfida Auditel con Domenica Live, ma di poco, grazie anche ai talk sulla terza edizione del Grande Fratello Vip e ai dibattiti urlanti. Sono stati 2.022.000 telespettatori a seguire la breve presentazione, pari al 12,8% di share, ...

Ascolti TV | Domenica 30 settembre 2018. Fazio 16.1%-14% - Giletti 8.7% - Le Iene 10.9%. Sorpasso di Domenica Live : Fabio Fazio, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.780.000 spettatori pari al 16.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 23 alle 0.21 – ha interessato 1.942.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video 1.651.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rai2 la finale dei Mondiali di Pallavolo Brasile – Polonia ...

Ascolti tv pomeriggio - 30 settembre 2018 : Domenica In vs Domenica Live vs La prima volta : Domenica In vs Domenica Live: Ascolti Tv della Domenica pomeriggio – Vince Barbara D’urso Seconda Domenica di sfida a 3 fra Mara Venier, Barbara d’Urso e Cristina Parodi. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 30 settembre 2018? Chi ha vinto durante il lungo pomeriggio Domenicale fra: Domenica In vs Domenica Live vs La prima volta? Fino ad ora le sfide fra Mara Venier e Barbara d’Urso sono state vinte dalla ...

Ascolti TV | Domenica 23 settembre 2018. Fazio riparte dal 16.5% e dal 14.3% - Giletti 7.1%. Venier (15.8%) batte D’Urso (13.4%) - Parodi 13.6% : Che Tempo Che Fa Su Rai1 – dalle 20.39 alle 22.53 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 16.49% di share mentre – dalle 22.58 alle 0.12 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 14.25% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video 1.597.000 spettatori pari al 7.73% di share. Su Rai2 Italia-Olanda valevole per i Mondiali di Pallavolo ha catturato ...

