Arriva Salvini | napoletani divisi | «Resti a casa sua»; «Noi | venga ad aiutarci»

Migranti - Arriva il decreto Salvini : addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari : Migranti, arriva il decreto Salvini: addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari È pronto il decreto Salvini in tema di Migranti: una misura con cui si prevede la cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Verrebbe sostituito da altre tipologie di protezione internazionale, ma più stringenti. Aumentano, inoltre, i casi in cui è possibile revocare la protezione umanitaria e la cittadinanza italiana. La prima e più ...

DL Salvini - Arriva una norma per i diritti tv : potranno accedere ai fondi solo alcuni club - i dettagli : Il nuovo DL Salvini prevede che senza i conti in regola non si possa accedere ai tanto agognati fondi dei diritti tv che di fatto tengono in piedi il sistema calcio Il nuovo decreto legge “targato” Salvini si appresta a rivoluzionare nuovamente la ripartizione dei diritti tv. Il cosiddetto decreto su sicurezza ed immigrazione, contiene infatti una norma sulla “ripartizione della quota dei diritti audiovisivi”, quota ...

Migranti - Arriva la stretta di Salvini : i dubbi di Colle e M5S sul decreto : Un unico decreto, sicurezza e immigrazione, e un incerto destino finale. Il via libera al primo atto legislativo del ministro dell'Interno Matteo Salvini, ci sarà oggi in consiglio dei...

Arriva il decreto Salvini su sicurezza e migranti : stretta su permessi di soggiorno e cittadinanza : Approda in Consiglio dei ministri il decreto Salvini su sicurezza e migranti. Un provvedimento che potrebbe trovare l'opposizione del Colle e del M5s su alcuni punti, soprattutto quelli riguardanti la stretta sui permessi di soggiorno e sulla cittadinanza per gli stranieri. Ecco tutti i punti contenuti nel decreto.Continua a leggere

Stretta su migranti e sicurezza Il decreto Salvini Arriva in Cdm : arriva in Consiglio dei ministri, dopo il rinvio di giovedì, il decreto Salvini su sicurezza e immigrazione, oggetto negli ultimi giorni di uno stop-and-go legato a dubbi di costituzionalità. Il primo riguarda l'uso del decreto legge... Segui su affaritaliani.it

Salvini : "Se avessi rispettato le regole sarebbero Arrivati 150mila migranti" : La prossima settimana il governo giallo verde porta in Consiglio dei ministri la manovra e il decreto sicurezza-immigrazione. Ad annunciarlo dal palco di Atreju è lo stesso ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il vice premier leghista nel suo intervento affronta diversi temi e ribadisce a chiare lettere che "siamo al governo per starci 5 anni". La manovra è un po' la prova del nove per il governo di Conte: "Se l'anno prossimo pagheranno un ...

Thuram : 'Fossi italiano mi vergognerei di Salvini. Come si è Arrivati a questo?' : Chi oggi dice che in Europa si sta male non ha una vera visione del mondo. Sembra che l'immigrazione sia il problema maggiore dell'Europa, ma forse c'è tutto un sistema economico mondiale che va ...

Migranti - in 184 Arrivano coi barchini a Lampedusa. Ieri Salvini diceva : “Farò di tutto per non farli sbarcare” : 184 Migranti sono sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa, arrivati con piccole imbarcazioni a motore. Ieri un’immagine di una delle barche, scattata da un aereo militare in ricognizione sul Mediterraneo, era stata postata su Facebook da Matteo Salvini: “Almeno 7 di questi barchini, veloci e con pochi immigrati a bordo, sono in questo momento in acque maltesi. Queste non sono navi in difficoltà, questo è evidentemente traffico di ...

Migranti - Arriva il decreto Salvini : addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari : È pronto il decreto Salvini in tema di Migranti: una misura con cui si prevede la cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Verrebbe sostituito da altre tipologie di protezione internazionale, ma più stringenti. Aumentano, inoltre, i casi in cui è possibile revocare la protezione umanitaria e la cittadinanza italiana.Continua a leggere

Esulta Matteo Salvini : Arrivano le telecamere negli asili nido e nelle case di riposo : Una misura per la sicurezza tanto attesa è in arrivo. “Il Viminale è al lavoro per prevedere la videosorveglianza negli

Matteo Salvini avverte il pm Patronaggio : 'Te lo dico con affetto - se Arriva un'altra Diciotti...' : Nessuna ' nuova Lega ', parola di Matteo Salvini . 'Noi non facciamo politica in base ai soldi e alle sentenze di questo o di quel magistrato. Abbiamo un programma di governo e quello rispettiamo. A tasche vuote o a tasche piene, colpevoli o innocenti', ha spiegato il ...

Nave Diciotti - il fascicolo delle indagini su Salvini Arriva a Palermo - : I pm di Agrigento hanno trasferito gli atti al capoluogo siciliano: entro 15 giorni dovranno essere inviati al tribunale dei ministri. Cinque i reati contestati al ministro dell'Interno e al capo di ...

Nave Diciotti - il fascicolo delle indagini su Salvini Arriva a Palermo : Nave Diciotti, il fascicolo delle indagini su Salvini arriva a Palermo I pm di Agrigento hanno trasferito gli atti al capoluogo siciliano: entro 15 giorni dovranno essere inviati al tribunale dei ministri. Cinque i reati contestati al ministro dell'Interno e al capo di gabinetto Piantedosi. Il segretario leghista: "Contate su ...

Silvio Berlusconi - il retroscena : 'Un segnale da Salvini. Se non Arriva - vuol dire che la Lega andrà da sola' : Il centrodestra non è ancora morto, ma serve 'un segnale da Matteo Salvini '. Se lo aspetta Silvio Berlusconi , che sorvola sulla strettissima attualità , sul caso Diciotti e sulle accuse di ...