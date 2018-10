Arrestato a Trapani il latitante Vito Marino | l' irruzione della polizia

Trapani - Arrestato latitante Vito Marino/ Video ultime notizie - nel 2006 sterminò la famiglia Cottarelli : Autore della strage della famiglia Cottarelli a Brescia nell'agosto 2006, è stato arrestato nelle campagne in provincia di Trapani il latitante Vito Marino(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 19:34:00 GMT)

Trapani - Arrestato il latitante Vito Marino : il momento della cattura con l’irruzione della polizia nel nascondiglio : Una trentina di poliziotti lo ha ammanettato all’alba all’interno di un ovile di proprietà del pastore pregiudicato Gaspare Simone, anche lui finito in manette con l’accusa di favoreggiamento. È finita così la latitanza di Vito Marino, sorpreso dagli agenti, mentre dormiva. L’uomo, che deve scontare una condanna all’ergastolo per triplice omicidio, non aveva armi né cellulari. “Riteniamo che abbia trascorso buona parte della latitanza ...

Trapani - Arrestato il latitante Vito Marino : nel 2006 sterminò la famiglia Cottarelli a Brescia : Il 28 agosto del 2006 sterminò i tre membri della famiglia Cottarelli nella loro villa di Brescia. Dodici anni dopo finisce in manette il latitante Vito Marino, arrestato in Sicilia dagli uomini del Servizio centrale operativo della Polizia e della squadra mobile di Trapani. L’uomo, che oggi ha 52 anni, è stato individuato in un ovile nelle campagne di Vita, nel Trapanese. La polizia sta valutando la posizione dei due proprietari della ...

Sterminò la famiglia Cottarelli a Brescia : Arrestato a Trapani il latitante Marino : Il 28 agosto 2006 il figlio del boss "Mommo 'u nano" uccise padre, madre e figlio diciassettenne. Adesso è stato catturato

TRAPANI : SORPRESO A RUBARE DENTRO UN AUTO IN SOSTA Arrestato DAI CARABINIERI : Il 20 settembre intorno alle ore 3 circa , a TRAPANI, precisamente in via Archimede, i CARABINIERI della Stazione di TRAPANI Borgo Annunziata hanno tratto in arresto GALAZZO Giuseppe, ericino classe ...