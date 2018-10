Argentina | Maradona punge Messi | “Lascia la Nazionale | ascolta il mio consiglio”

Maradona : 'Messi - ritirati dall'Argentina!' : ROMA - 'Ma come si fa a dare la nazionale argentina in mano a Scaloni ? Per carità, bravo ragazzo, ma non potrebbe neanche dirigere il traffico! Con tutto il rispetto eh, ma con tutta la gente che ha ...

Maradona non ci sta : 'Nessuno mi vede come CT dell'Argentina - sembra si siano dimenticati di me' : Mai banale Diego Armando Maradona. Anche dalla sua nuova avventura dorata in Bielorussia, dove è diventato presidente e allenatore della Dinamo Brest, l'ex Pibe de Oro continua a parlare dell'...

Maradona : “mi dispiace che non mi si consideri come Ct dell’Argentina” : “Mi dispiace non essere preso in considerazione da alcuni giornali argentini che parlano di altri ex ct, ma non pensano a me”. Diego Maradona polemizza con la stampa del suo paese, rea di non includere il suo nome tra i papabili al posto di commissario tecnico della nazionale albiceleste. “Non c’è molto da dire, questo è il giornalismo sportivo che noi argentini abbiamo. In ogni caso ho un contratto di 3 anni e la ...

Il solito Maradona - il ‘Pibe de Oro’ si scaglia contro la stampa Argentina : “hanno deciso di boicottarmi” : L’ex campione argentino ha parlato dei media del proprio Paese in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook Non si smentisce mai Diego Armando Maradona, l’ex campione argentino è tornato a far parlare di sé per un attacco diretto alla stampa argentina. PHOTO / Giuseppe CACACE Tramite il proprio profilo Facebook, l’ex ‘Pibe de Oro’ ha attaccato i media del proprio Paese, accusandoli di boicottarlo: ...

Maradona e Wanda Nara - tra i due una notte di fuoco : l'indiscrezione dell'attrice Argentina : LEGGI ANCHE Maradona ubriaco alla guida della sua auto, l'ultimo video fa il giro del mondo A quanto sembra, la bionda e l'ex calciatore avrebbero vissuto una notte di passione nella stanza vicina a ...

Wanda Nara e Diego Armando Maradona - l’attrice Argentina Mirtha Legrand : “Una sera ero nella stanza accanto alla loro. Si muovevano i mobili” : Wanda Nara e Diego Armando Maradona. I due nomi sono stati spesso associati in passato perché l’attuale moglie di Mauro Icardi avrebbe avuto un flirt proprio col Pibe de Oro, ormai diversi anni fa. Flirt che lei ha sempre negato. Ora però la celebre attrice argentina Mirtha Legrand ha riportato il pettegolezzo in auge: “Stavo pranzando a Mar del Plata, in Costa Galana, e dovevo dopo andare in trasmissione. Wanda mi avvicinò e mi ...

Sesso tra Wanda Nara e Maradona? In Argentina sono sicuri : “una notte di passione nella suite presidenziale…” : Wanda Nara e Diego Armando Maradona hanno trascorso una notte di passione insieme? La notizia di gossip diffusa in Argentina dalla presentatrice Mirtha Legrand Diego Armando Maradona trova sempre l’occasione giusta per criticare Mauro Icardi. L’ex calciatore del Napoli non vede di buon occhio l’attaccante dell’Inter e non gliele manda certo a dire. Più volte l’argentino si è scontrato via social anche con ...