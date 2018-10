Arbitri Europa League | Gozubuyuk per Eintracht Francoforte-Lazio

In Europa il Var non basterebbe Via certi Arbitri : Ma non è il caso di stupirsi: arbitri di calcio e giudici di legge sono i nuovi narcisi della cronaca quotidiana.

In Europa il Var non basterebbe Via certi Arbitri : Una originale corrente di pensiero sostiene che la Juventus paghi, a livello internazionale, le pene che lei stessa fa pagare alle compatriote della serie A. Lo stesso si potrebbe supporre del Real Madrid, club caudillo in Spagna, che però se ne fotte e porta a casa tredici coppe dei campioni. In verità il calcio non respira questo smog che invece ammorba le teste di tifosi e giornalisti, il campo ha la sua legge, spesso maligna, spesso negativa ...