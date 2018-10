Antonio Albanese diventa un latitante | con ' I topi' farà ridere su Rai3

Antonio Albanese presenta I topi : 'Gli ambienti e i costumi raccontano di un mondo nascosto, letteralmente sotterraneo, grigio e contorto. I personaggi esprimono la loro incapacita di vivere con dignita, in parte prigionieri delle ...

I topi - serie tv Rai3 con Antonio Albanese | Conferenza stampa : [live_placement] Sta per iniziare a Roma la Conferenza stampa di presentazione di I topi, serie comedy scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese, in onda su Rai3 sabato 6, 13 e 20 ottobre alle ore 21.40 e in anteprima online su Rai Play dal 2 ottobre.TvBlog seguirà l'incontro in liveblogging. Oltre ad Albanese presenti gli attori Nicola Rignanese, Lorenza Indovina e Tony Sperandeo. Si tratta di una cna coproduzione Rai Fiction – ...

Antonio Albanese torna in tv con I Topi : la serie in onda in anteprima su RaiPlay dal 2 ottobre : Giornata di conferenza stampa per Antonio Albanese che proprio questa mattina presenterà alla carta stampata la sua I Topi. L'attore tornerà in tv con una serie tutta sua e incentrata su un nuovo personaggio in grado di ridicolizzare la mafia. L'appuntamento è fissato su Rai3 sabato 6, 13 e 20 ottobre alle ore 21.40 e, in anteprima, da domani su RaiPlay. Naturalmente Antonio Albanese non sarà solo il regista della serie ma anche il ...

“I Topi” - nuova serie tv per Antonio Albanese su Rai 3 : ecco quando : Annunciata la data di messa in onda di “I Topi”, la nuova serie tv di Antonio Albanese. ecco tutte le anticipazioni e la data di inizio su Rai3 Antonio Albanese torna in tv nella duplice veste di regista e protagonista della fiction “I Topi” in onda su Rai3. ecco tutte le anticipazioni sulla nuova serie tv: dalla trama, cast e data di messa in onda. I topi di Antonio Albanese: quando inizia Al via da sabato 6 ottobre alle 21.40 la ...

QUALUNQUEMENTE/ Su Rai Movie il film con Antonio Albanese (oggi - 18 settembre 2018) : QUALUNQUEMENTE, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 18 settembre 2018. Nel cast: Antonio Albanese, Lorenza Indovina, Davide Giordano, alla regia Giulio Manfredonia. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 09:08:00 GMT)