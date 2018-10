Antonella Clerici e il compenso Rai “fantasma” Non conduce più la Prova del Cuoco ma

Giletti e il flirt con Antonella Clerici : “Mi ha regalato grandi emozioni” : Massimo Giletti torna a parlare del suo grande amore per Antonella Clerici, con cui ha vissuto un’intensa relazione. Oggi la conduttrice è legata all’imprenditore Vittorio Garrone e ha avuto una figlia, Maelle, da Eddy Martens, mentre Giletti è ancora single con alle spalle diversi flirt. In passato però i due sono stati legati da una grande passione che ancora oggi Massimo ricorda con il sorriso sulle labbra. Il presentatore, ospite ...

Massimo Giletti - flirt con Antonella Clerici : "Mi ha dato grandi emozioni" : Ospite de 'L'Intervista' di Maurizio Costanzo, il giornalista racconta la sua vita sentimentale: "Non reggo più di tre anni"

La ricordate così? Ma Maelle è cresciuta : com’è oggi la figlia di Antonella Clerici : Sono già passati nove anni dal giorno in cui Antonella Clerici è diventata mamma di Maelle. La piccola Maelle è nata il 21 febbraio del 2009 e da quel momento la vita della conduttrice è di certo cambiata. Succede a tutte le mamme e la Clerici in quel periodo viveva la sua bellissima storia d’amore con Eddy Martens. oggi quell’amore non c’è più e accanto ad Antonella c’è Vittorio Garrone ma tra la conduttrice de La prova del cuoco e il ...

Anna Moroni - che fine ha fatto?/ Il braccio destro di Antonella Clerici dopo La Prova del Cuoco : la nuova vita : Anna Moroni, storica spalla di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco, è tornata a fare la nonna a tempo pieno, ecco la sua nuova vita lontana dalla televisione.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:22:00 GMT)

Antonella Clerici torna a La prova del cuoco - ma su Instagram : È bastata una fotografia di Antonella Clerici nella 'sua cucina' pubblicata su Instagram a riaccendere le speranze di coloro che vorrebbero di nuovo vederla con il grembiule indosso dietro ai fornelli ...

Antonella Clerici torna a La Prova del Cuoco. Ma solo su Instagram : Antonella Clerici pubblica sul suo profilo Instagram una foto tra i fornelli de La Prova del cuoco in compagnia di Andrea Mainardi. E riaccende le speranze dei fan. I follower di Antonellina hanno sperato per un attimo che la presentatrice tornasse alla sua storica trasmissione di cucina, da quest’anno condotta da Elisa Isoardi. Ma in realtà non è così. Infatti, la Clerici con quello scatto ha voluto solo omaggiare Mainardi, oggi inquilino ...

Grande Fratello Vip 2018 - Antonella Clerici tifa Andrea Mainardi : "Magnateli tutti!" : Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 3, c'è anche il cuoco Andrea Mainardi, televisivamente esploso anche grazie al successo di "La Prova del cuoco", dove ha lavorato accanto ad Antonella Clerici.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, Antonella Clerici tifa Andrea Mainardi: "Magnateli tutti!" pubblicato su Gossipblog.it 24 settembre 2018 22:54.

Andrea Mainardi entra al GF Vip : parla Antonella Clerici : Grande Fratello Vip: Antonella Clerici fa gli auguri a Andrea Mainardi E’ da poco iniziata la prima puntata della terza edizione del GF Vip. E poco fa sono entrati nella casa più spiata dagli italiani la popolare attrice Jane Alexander e l’ex chef de La Prova del Cuoco Andrea Mainardi. Proprio quest’ultimo ha già fatto molto discutere i numerosi spettatori da casa sui social in quanto in tanti hanno notato una certa somiglianza ...

La Prova del Cuoco : Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici non funziona. Gli ascolti sono a picco e i cambiamenti voluti da Elisa non convincono. : Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco: look e curiosità 19 settembre 2018 – La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi L'articolo La Prova del Cuoco: Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici non funziona. Gli ascolti sono a picco e i cambiamenti voluti da Elisa non convincono. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Elisa Isoardi - La Prova del Cuoco va a picco : aveva ragione Antonella Clerici : La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici non funziona. Gli ascolti sono a picco e i cambiamenti voluti dalla nuova presentatrice – più rubriche e meno ricette – non convincono. Molti telespettatori criticano poi la fidanzata di Matteo Salvini perché è troppo costruita. Anche la scelta di certi look non giova. Gli abitini in seta o eccessivamente scollati non si adattano a una trasmissione prettamente ...

Dal cappuccino alla scuola per la figlia - la nuova vita di Antonella Clerici : "Amo stare in provincia" : Io stessa, che mi ritengo cittadina del mondo, ci sono poi tornata: ho mitizzato a mia figlia Maelle la vita di provincia. Credo che qui crescerà bene'. FEDCAS Camicia e pantaloni neri, in forma ...

Mara Venier a Domenica In ricorda Frizzi e ringrazia Antonella Clerici : Domenica In: Mara Venier parte ricordando Fabrizio Frizzi Fabrizio Frizzi. È andato a lui il primo pensiero di Mara Venier che oggi, Domenica 16 settembre, è tornata nelle vesti della Signora della Domenica con la prima puntata di Domenica In. Poco dopo la sigla iniziale, la conduttrice ha ringraziato Antonella Clerici e ha ricordato Fabrizio Frizzi con un breve filmato tratto da Telethon 2016. Dopo la scorsa edizione andata in onda da ...

Antonella Clerici ancora in vacanza in attesa di Portobello (FOTO) : Portobello: Antonella Clerici prosegue il suo relax prima del ritorno in tv Antonella Clerici prosegue il suo relax prima di tornare protagonista in televisione con Portobello. Il programma di intrattenimento andrà in onda infatti a partire da ottobre in prima serata su Rai1. Nel frattempo la Clerici si gode i suoi pomeriggi autunnali, facendo un salto nei ricordi del passato e circondandosi dei suoi affetti, dalla figlia Maelle al cane Argo. ...

Antonella Clerici si racconta - da Portobello a La Prova del Cuoco : “Ho visto un pezzo del debutto e mi ha fatto un certo effetto…” : “Mi scusi ma sono alle prese con il trasloco tra i vari scatoloni“, inizia così la lunga chiacchierata con Antonella Clerici mentre si giustifica per i pochi minuti di ritardo. Sorride e racconta la fase del cambiamento, l’ennesimo per la ragazza partita da Legnano e che in trent’anni di carriera ha condotto quasi sessanta programmi. Lascia il porto sicuro, cambia città e si prepara per una nuova sfida. Il 27 ottobre, ...