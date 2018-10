Anticipazioni Una Vita | Elvira manda una registrazione vocale al padre

Una Vita Anticipazioni : ecco cosa succederà a INIZIO NOVEMBRE 2018 : Nelle puntate di Una Vita in onda a INIZIO NOVEMBRE, i telespettatori italiani avranno probabilmente già detto addio alla perfida Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel); scopriamo insieme tutto quello che succederà con il nostro post che riepiloga tutte le anticipazioni: Adela è stata fidanzata davvero con Carlos? Durante la sua permanenza a calle Acacias, suor Adela (Marian Arahuetes) confesserà a Simon Gayarre (Jordi Coll) di essere stata ...

LA VITA PROMESSA 2 CI SARÀ?/ Anticipazioni : in attesa del gran finale nessuna conferma all'orizzonte : La VITA PROMESSA 2 ci sarà oppure no? Le Anticipazioni sul finale di stagione in onda questa sera lasciano pensare al fatto che un solo capitolo dovrebbe bastare per la saga di Carmela(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:29:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni puntate 8-13 ottobre 2018 : guai per Cayetana : Dopo quello che abbia visto cosa accadrà in Una Vita secondo le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 8 a sabato 13 ottobre 2018 sempre su Canale 5 dalle ore 14.10 circa? La soap di Aurora Guerra ci sorprenderà con le avventure del ricco quartiere spagnolo. Mentre si scaverà nelle terre circostanti al Collegio dedicato a German e Carlota, Adela si confiderà con Simon. Ursula verrà ricattata dal padre naturale di Cayetana, come ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Ursula internata in manicomio : anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula viene internata in un manicomio Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano la rovina di Ursula. L’ex governante, dopo aver messo fuori gioco Cayetana, non ha Vita facile ad Acacias. Infatti, la Dicenta si ritrova costretta ad affrontare i figli di Jaime Alday, Diego e Samuel. Ma non solo, la […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Ursula internata in manicomio proviene da Gossip e ...

Una Vita Anticipazioni : SIMON chiede ad ADELA di sposarlo! : Proposta di nozze in arrivo nei prossimi mesi di Una Vita: SIMON Gayarre (Jordi Coll) stupirà infatti tutti chiedendo ad ADELA (Marian Arahauetes) di sposarlo; ricapitoliamo perciò tutti i passaggi della storyline per comprendere meglio come si arriverà a questa clamorosa svolta… Nelle attuali puntate della telenovela ambientata nel quartiere di Acacias, suor ADELA ha deciso di prendere parte alla commemorazione funebre dedicata a Elvira ...

Una Vita - Anticipazioni : Mauro e Teresa scoprono dove sono i cadaveri di Manuela e German : Una Vita Manuela e German, i protagonisti della prima stagione di Una Vita, tornano nuovamente al centro delle trame della telenovela spagnola. O, almeno, lo fanno i loro cadaveri: nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5, infatti, Ursula svelerà a Mauro e Teresa dove sono stati sepolti, e Cayetana farà il possibile affinché non vengano trovati. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Una Vita: anticipazioni lunedì 1 ottobre ...

Uomini e Donne : Karina Cascella fa una segnalazione su Federico Rubini - Anticipazioni : Sabato 29 settembre 2018 è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne; scopriamo insieme tutto quello che è accaduto nei percorsi di Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Mara Fasone. Quest’ultima, stando a quanto segnalato dalle anticipazioni, è stata fatta entrare in studio da Maria De Filippi soltanto in un secondo momento: durante uno sfogo con la redazione, Mara ha ammesso di non ...

Una Vita Anticipazioni : ROSINA contro RAMON per colpa di… : Nelle prossime puntate di Una Vita, ROSINA Rubio (Sandra Marchena) prenderà in considerazione l’idea di sciogliere ogni rapporto lavorativo con RAMON Palacios (Juanma Navas) legato alla gestione del giacimento d’oro; la colpa di questi pensieri sarà da attribuire ad una vera e propria imprudenza commessa dal giovane Antoñito (Alvaro Quintana). Le anticipazioni indicano infatti che il primogenito di RAMON deciderà di investire il suo ...

Una Vita Anticipazioni : la malattia di ADELA - lei ne parla a SIMON e… : Nelle puntate italiane di Una Vita andate in onda di recente, SIMON Gayarre (Jordi Coll) ha dato a Susana (Amparo Fernandez) e Maria Luisa (Cristina Abad) il permesso di organizzare una commemorazione in onore di Elvira Valverde (Laura Rozalen); il ragazzo ha così chiesto alle donne di contattare anche suor ADELA (Marian Arahuetes), la giovane novizia con cui la figlia di Arturo (Manuel Regueiro) ha trascorso il suo breve soggiorno in ...

Una Vita - Anticipazioni Spagnole : Trini è incinta! : Dalla Spagna arrivano interessanti Anticipazioni con al centro una delle protagoniste più amate della soap, ovvero Trini. La moglie di Don Ramon scopre di essere incinta. Dopo lo shock iniziale, lo confessa al marito che reagisce in modo deludente. Secondo le Anticipazioni Spagnole della soap Una Vita, uno dei personaggi principali si trova a vivere uno dei momenti più belli della sua Vita. Stiamo parlando di Trini, una delle donne più amate di ...