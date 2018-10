Annunciato Huawei Y9 2019 | tutte le specifiche tecniche | non ancora il prezzo

optimaitalia

: Annunciato #HuaweiY9(2019): tutte le specifiche tecniche, non ancora il prezzo - OptiMagazine : Annunciato #HuaweiY9(2019): tutte le specifiche tecniche, non ancora il prezzo -

(Di lunedì 1 ottobre 2018)dal produttore cinese il nuovoY9 (), un prodotto di cui si è spesso sentito parlare nelle scorse settimane, per via dei continui rumors e delle certificazioni ricevute dall'ente TENAA. Per il dispositivo è arrivato anche il momento della presentazione ufficiale: partiamo subito col dire che trattasi di uno smartphone contraddistinto da un display piuttosto ampio, da 6.5 pollici e con risoluzione FullHD+. Il terminale è equipaggiato con il processore Kirin 970, e risulterà disponibile nella doppia configurazione con 4 o 6GB di RAM, e 64 o 128GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite microSD).Presente anche una dual-camera posteriore, caratterizzata da sensori da 16+2MP; sul fronte la situazione cambia di poco, vista l'inclusione, anche su questo versante, di una doppia fotocamera, da 13+2MP.Y9 () viene animato dal sistema operativo Android ...