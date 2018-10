Animali | cani scuoiati vivi nel casertano

ACCOGLIENZA CANI MA NON E’ UN CANILE/ Napoli - il primo centro per i “4 zampe” per l'interazione uomini-Animali : A Napoli apre il primo centro municipale di ACCOGLIENZA CANI, molto di più di un CANIle come spiega l'assessore al welfare. Peccato ci siano voluti 16 anni...(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:15:00 GMT)

Verona - 300 tra cani e altri Animali in allevamento lager : Roma, 25 set., askanews, - Recinti piccoli e sporchi, fattrici consumate dalle innumerevoli gravidanze, stress e varie patologie non curate: queste secondo gli inquirenti erano le condizioni in cui ...

'I cani ci odiano' : facciamoci qualche domanda sull'amore verso gli Animali : Con la canzone I cani ci odiano e il video, inedito,, realizzato com materiali assemblati dalla rete, Biagio Bagini invita a farsi qualche domanda sull'amore verso gli animali con uno stile più ...

Taurianova (RC) - Animalisti Italiani onlus : “‘ndrangheta nei canili - Animalista innocente” : “Siamo stati sempre pienamente convinti dell’innocenza e della buona fede di Maria Antonia Catania. La difesa ha dimostrato la sua assoluta estraneità da qualsivoglia contesto illecito. La nostra dirigente ha agito nell’esclusivo interesse dei nostri amici animali”. Lo dichiara in una nota Walter Caporale, Presidente di Animalisti Italiani onlus. “Le azioni compiute non si inseriscono nella serie di contributi concorsuali volti a ...

Arriva l’uragano Florence - canile costretto ad abbattere gli Animali : “Uccisi se nessuno li adotta” : Con l'arrivo del ciclone la gente sta fuggendo in massa dalla Carolina del Nord, lasciando i propri animali per strada. Ad accoglierli ci pensano (per legge) alcune associazioni, ma il rischio è che il sovraffollamento porti alla scelta di sopprimere gli stessi "ospiti" delle strutture se non dovesse essere adottati per tempo.Continua a leggere

Messina - strage di cani a Furnari. La denuncia degli Animalisti : “Avvelenati con la stricnina” : strage di cani a Furnari, in provincia di Messina. Un gruppo di volontari animalisti ne ha trovati morte nove su una strada della frazione di San Filippo. Forse sono stati avvelenati con bocconi alla stricnina, sostanza tossica che provoca il decesso attraverso il blocco respiratorio. "Necessario un Piano nazionale di prevenzione contro questa emergenza".Continua a leggere

Animali - Lav : più cani nei canili e diminuiscono le adozioni : Aumenta nel 2017 il numero dei cani ospiti nei canili rifugio: sono 114.866 (+9,26% rispetto al 2016), mentre per il secondo anno consecutivo si registra un preoccupante calo delle adozioni in tutto il Paese (-3.704 cani). Il Mezzogiorno resta zona critica per numero e gestione di cani e gatti sul territorio: se nel Centro-Nord Italia (ad eccezione del Lazio) il randagismo canino è infatti contenuto, al Sud e nelle Isole il numero dei cani ...

Animali - il Comune di Marsala : “50 euro a chi adotta un randagio dal canile” : Favorire l’adozione, da parte di privati, dei cani attualmente ricoverati nella struttura di contrada Ponte Fiumarella. E’ l’obiettivo dell’atto di indirizzo adottato dalla Giunta municipale di Marsala (Trapani), su proposta dell’assessore Anna Maria Angileri, titolare della delega al Canile municipale. “Il randagismo e il sovraffollamento del nostro canile sono problematiche cui l’amministrazione Di ...

Animali : Codacons aderisce alla campagna contro l’abbandono di cani e gatti : Il Codacons aderisce alla campagna contro l’abbandono di cani e altri Animali: “Si tratta di un vero e proprio reato punito dal nostro codice penale con l’arresto fino a un anno e una multa fino a 10.000 euro. L’abbandono, non solo presso le autostrade, è purtroppo un fenomeno ancora molto diffuso in Italia e spesso i responsabili di tali illeciti riescono a farla franca pur mettendo in pericolo la vita degli altri utenti ...