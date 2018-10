Andy Warhol and Friends | a Bologna 150 opere che raccontano la New York anni ’80

Mostra Andy Warhol a Roma - esposizione al Vittoriano : biglietti in vendita e orari : A ottobre si inaugureranno alcune mostre in Italia. Tra le più significative ci sarà l’esposizione di Andy Warhol a Roma. L’apertura dei battenti è stata fissata per mercoledì 3 ottobre 2018 all’interno dell’Ala Brasini del Complesso del Vittoriano. Il genio della Pop Art sarà protagonista della stagione autunno-inverno nella Capitale. La Mostra, prodotta e organizzata da Arthemisia, consentirà di ammirare oltre 170 opere dell’artista ...

Andy Warhol - Pollock e Picasso : le imperdibili mostre d’autunno da Milano a Napoli : Tre nomi fondamentali per l’arte del Novecento che saranno anche i protagonisti della prossima stagione espositiva italiana. Ma quelli con Warhol, Pollock e Picasso non saranno gli unici appuntamenti di rilievo dell’autunno: Firenze si prepara ad ospitare Marina Abramovic mentre Venezia celebra Tintoretto.Continua a leggere

Da Andy Warhol a Chagall : 10 mostre da non perdere (in autunno) : Autunno non è sempre sinonimo di noia: le giornate più corte e piovose possono spingerci a provare altri tipi di divertimento, come andare ad una mostra. A partire da settembre/ottobre 2018 si apre una stagione elettrizzante per quanto riguarda l'arte, in tutta Italia. Da Andy Warhol, in esposizione sia a Roma sia a Bologna, a Escher a Napoli, da Banksy a Milano alle esibizioni di Marina Abramovic a Firenze: sembra proprio che ...

Buon compleanno - Andy Warhol! Sai che il mio sogno è essere intervistato da Magalli? : Ciao Andy – mi rivolgo a te come se fossi ancora vivo -, oggi fai 90 anni, ci pensi? Meglio non pensarci, tu che ami la bellezza o odi la morte, come fai a sopportare questo fenomeno che si chiama decrepitezza? Comunque per rincuorarti voglio dirti che ho una zia di 97 anni ancora arzilla e spumeggiante, si chiama Marcella, vorrei fartela conoscere, è un peperino, ti piacerebbe, ne sono certo. Ho un’idea Andy, mi piacerebbe filmare ...