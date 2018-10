Anche la Francia s' impegna contro il regime di Maduro E l' Italia?

Superbike - GP Francia 2018 : Jonathan Rea sa solo vincere e fa sua Anche gara-2 davanti a Davies e van der Mark : Infinito, inossidabile, un vero “cannibale”. Jonathan Rea (Kawasaki) centra la doppietta anche nel Gran Premio di Francia 2018 della Superbike di Magny-Cours e continua nella sua striscia di ottimi risultati che sembra non avere fine. Dopo la vittoria di ieri, che aveva portato anche il titolo iridato al nord-irlandese, il portacolori della casa nipponica ha centrato il successo anche nella seconda manche, non lasciando scampo agli ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv : Rea domina Anche la Fp3 - Lowes secondo (Gp Francia) : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp di Francia 2018 a Magny Cours. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:52:00 GMT)

Judo - Mondiali 2018 : Giappone superstar - oro Anche nella gara mista a squadre. Battuta la Francia in finale : Giappone inarrestabile ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Nell’ultima giornata della competizione iridata, dedicata alla gara mista a squadre, la pattuglia nipponica ha asfaltato gli avversari, portando a casa l’ottava medaglia d’oro della rassegna e consolidando un dominio assoluto, che si è palesato in maniera lampante giorno dopo giorno. Il Giappone ha aperto le danze con un nettissimo 4-0 contro la Mongolia, ...

Dalla Francia : 'Dybala in crisi Anche per colpa di Ronaldo e Messi' : ' Puoi essere il miglior giocatore del mondo, se non sei mentalmente al 100%, gli altri andranno più veloce ', ha dichiarato recentemente Allegri'. DOLORI IN NAZIONALE - l'attaccante bianconero è ...

Migranti - la Francia dice no a all'approdo di Aquarius e Anche Bruxelles si sfila : 'Non è nave europea' : I francesi: "Si rispettino le regole" - "Se vogliamo avere una politica migratoria coerente, dobbiamo rispettare le regole europee", ha affermato Le Maire intervistato da Bfm-Tv-Rmc. "La Francia deve essere fedele ai suoi valori di diritto di asilo, per ...

Di Maio : “Come la Francia - Anche noi finanzieremo la manovra a deficit. Siamo uno Stato sovrano” : Il vicepremier Luigi Di Maio vuole aumentare il deficit per finanziare il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni: "La Francia per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8%. Siamo un paese sovrano esattamente come la Francia. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini. In Italia come in Francia".Continua a leggere

